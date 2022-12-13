Ankara Büyükşehir Belediyesi 11 adet arsayı ihale yoluyla satacak

ABB; 7 tanesi Çubuk, 3 tanesi Pursaklar ve 1 tanesi ise Keçiören ilçesinde yer alan toplam 60 bin 175 metrekarelik 11 arsasını ihale yoluyla satışa çıkaracak. 22 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak ihale ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazların satışını sürdürüyor. Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, 7 tanesi Çubuk Yazır, 3 tanesi Pursaklar Saray ve 1 tanesi ise Keçiören Şenyuva Mahallesinde yer alan 11 adet arsayı (sanayi ve konut alanı) 22 Aralık 2022 Perşembe günü saat 14.00’te Encümen Toplantı Salonu’nda ihale yöntemiyle satışa sunacak. 60 BİN 175 METREKARELİK SANAYİ VE KONUT ALANI Toplam 60 bin 175 metrekarelik 11 arsa kapalı zarf usulüyle ayrı ayrı satılacak. Gerçekleştirilecek

ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar ihale detaylarına “https://www.ankara.bel.tr/ ihaleler/detay/3155” adresinden ulaşabilecek. Satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi en geç 22 Aralık saat 11.00’e kadar (Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi. No:5 Yenimahalle) Belediye Hizmet Binası’nın 14. katında bulunan Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden temin edilebilecek. 11 adet arsa için teklif mektuplarının ise en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan Encümen Başkanlığına (Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı 7. kat) teslim edilmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.