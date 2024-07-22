Ankara Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Gençlik Stratejisi toplantısı gerçekleşti

Başkent Gençlik Meclisi, Ulusal Demokratik Enstitüsü Türkiye (National Democratic Institute-NDI Türkiye), Sosyal İklim Derneği ve genç gönüllüler; Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2025-2029 Stratejik Plan hazırlama sürecine dâhil oldu. Bir araya gelen paydaşlar, Büyükşehir Belediyesinin karar alma süreçlerine katılmak ve politika önerilerine katkıda bulunmak amacıyla ''Gençliğin Yüzleri'' çalıştayı düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Plan hazırlama sürecine Başkentin genç aklını da dâhil etti.

Katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı ile hareket eden Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Plan hazırlama sürecine; Başkent Gençlik Meclisi, Ulusal Demokratik Enstitüsü Türkiye (National Democratic Institute-NDI Türkiye), Sosyal İklim Derneği ve genç gönüllüler “Gençliğin Yüzleri” çalıştayı düzenleyerek katıldı.

GENÇLERİN POLİTİKA ÖNERİLERİ 5 YILLIK YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2025-2029 Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Strateji Geliştirme Daire Başkanı Melek Günden Çınar, ilk paydaş toplantısını Büyükşehir Belediyesi için çok önemli olan gençlere ayırdıklarının altını çizerek şöyle konuştu:

“Bu çalıştayda gençlerden öncelikli ihtiyaçlarını duymak istiyoruz. Onlardan geri bildirim alarak onların bize sunacakları politika önerileri üzerinden gidip 5 yıllık yol haritamızı hazırlayacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi hâlihazırda gençlere yönelik muhtelif projeler sürdürüyor. Bunlar eğitim projeleri, sportif, kültürel faaliyetlerin desteklenmesi ve diğer destekler. Bunların çeşitlendirilmesi ve Mansur Başkan’ımızın yönetişime verdiği önem kapsamında da gençlerin Büyükşehir Belediyesinin yönetimine daha etkin şekilde katılmalarını sağlayacak politikalar geliştirmek için bir araya geldik.”

AMAÇ GENÇLERİN YÖNETİME KATILMASI

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına dâhil olarak Başkentte gençlerin karar alma süreçleri ile politika önerilerine katılmalarını amaçladıklarını ifade eden Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer, “Yerel, ulusal ve uluslararası gençlik markalaması yapılması yönünde mevcut durumun analizinin tartışıldığı ve Başkent Gençlik Meclisinin gençlik politikalarının yansımaları üzerine politika geliştirme süreçlerine dâhil oluyoruz. İki senedir devam eden ve NDI Türkiye ile Sosyal İklim Derneğinin birlikte yürüttükleri “Gençliğin Yüzleri” programında hem yerel hem de genel seçimleri öncesi gençlerin katılımıyla ilgili çok güzel çalışmalar yapıldı. Bu oluşturulan politika belgelerinin bugün Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına aktarılarak gençlik stratejisinin belirlenmesi için yapılacak bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağını öngörüyoruz” derken Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Tuğrulöz ise şu ifadelere yer verdi:

“Gençlerin taleplerini isteklerini yerel yönetimlerle buluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz. Partnerlerimiz NDI Türkiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gençler olarak bir araya geldik. Hâlihazırda seçimler öncesinde hazırladığımız gençlik politikaları önerileri kapsamında, stratejik plan döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi içerisinde gençlerin taleplerini aktarması, bu taleplerinin stratejilerle dönüşmesi ve sadece stratejide kalmayıp gençlerin Ankara'da bir kentin paydaşı olarak harekete geçmesi için eylemler planlıyor olacağız. Ardından da önümüzdeki 5 yıllık dönemde gençlerin Ankara'da daha fazla söz sahibi olması için çalışmalarımızı yürüteceğiz.”