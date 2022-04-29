Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 bine yakın ailenin eczane borcunu kapatacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Eczacı Odası’yla imzaladığı protokolle maddi durumu yetersiz 3 bin ailenin ilaç borçlarını kapatacak.

Türkiye’de ilaç fiyatları, yılda bir kez güncelleniyor. Ancak güncel avro kuruyla ilaç fiyatlarının belirlenmesinde temel alınan kur seviyesi arasındaki fark, özellikle kurun yükseldiği dönemlerde ilaç tedarikinde sorunlara yol açıyor. Bu durum geçen senenin büyük kısmında bazı ilaçların bulunamamasına yol açmıştı.

İlaç firmaları her geçen gün daha çok sayıda ilaçta, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) uyguladıkları indirimden vazgeçiyor. Aradaki fiyat farkını hastalar ödüyor. Bu yüzden de vatandaşların kullanmaları gereken ilaçlara erişimleri kısıtlanmış oluyor.

Ankara’da bunu aşmak için eczacılarla yapılan protokolü, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından duyurdu. Yavaş, paylaşımında şunları söyledi: ”İmkansızlıklar kimseyi sağlık hakkından mahrum etmesin diye harekete geçtik. Ankara Eczacı Odası ile yaptığımız protokol ile 3 bine yakın hemşehrimizin aileleriyle beraber ilaca erişimini sağlamak amacıyla eczane borçlarını kapatıyoruz.”