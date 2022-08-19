Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 yılda 40 adet yeşil alanı hizmete açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’yı “Yeşilin Başkenti” projesi kapsamında kente yeni rekreasyon ve park alanları kazandırmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yeşilin Başkenti” projesi kapsamında kente yeni rekreasyon ve park alanları kazandırmaya devam ediyor. 3 yıllık sürede hizmete açılan Çubuk 1 Barajı Rekreasyon Alanı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Gazi Park, Kaykay Parkı, Karavan Parkları ve Şule Çet Parkı gibi yeşil alanlar her gün binlerce başkentliyi ağırlıyor. Bugüne kadar 40 adet yeşil alan ve parkı Ankara’ya kazandıran ABB, yeni rekreasyon alanlarının açılışı için de gün sayıyor.

3 yılda Ankara’ya Çubuk 1 Rekreasyon Alanı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Gazi Park, Kaykay Parkı gibi 40 adet yeşil alan, park ve rekreasyon alanını kazandıran Büyükşehir Belediyesi, yeni rekreasyon alanlarının açılışı için de gün sayıyor.

TARİH VE DOĞA İÇ İÇE

Bir tarihin yattığı, Atatürk’ün cumhuriyete armağan ettiği ilk betonarme barajı olan Çubuk 1 Barajı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenerek hizmete açıldı. Yenileme öncesi tam 27 yıl atıl kalan ve adli vakaların yaşandığı alan artık yenilen çevresi, oyun alanları, Atatürk Evi, bisiklet yolları, etkinlik ve mesire alanları, serası, spor sahası, muhteşem doğası ve yeşilin her tonunu barındıran yeni görüntüsüyle özellikle hafta sonları dolup taşıyor.

Uzun yıllar atıl durumda kalan ve yalnızca belirli bir ailenin kullanımında olan 30 Ağustos Zafer Parkı’nda yapılan kapsamlı yenileme çalışması sonucunda artık vatandaşlar, haftanın 7 günü spordan pikniğe kadar birçok aktiviteye katılarak temiz havanın keyfini çıkarıyor. AŞTİ’nin yanında yer alan park ve çevresi; bisiklet yolları, oyun ve piknik alanları ile toplamda 166 bin metrekarelik yemyeşil bir alana sahip.

ATA MİRASINA UYGUN HÂLE GETİRİLDİ

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yıllardır atıl durumda bulunan yaklaşık 62 bin metrekarelik alan, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata mirasına uygun hâle getirildi ve Gazi Park adını aldı. Yeşil alanları, spor sahaları, çocuk oyun parkurları, özgürce dolaşan hayvanları ve BELPA kafeteryası ile Gazi Park her hafta sonu binlerce Başkentliyi ağırlıyor.

Gençleri spora teşvik etmek amacıyla birçok projeyi hayata geçiren ABB, başkente ilk Kaykay Parkı’nı da kazandırdı. Çukurambar’da bulunan, 3 bin 400 metrekarelik kaykay parkı seyirci tribünleri ve yeşil alanlarla birlikte farklı yaş gruplarına hitap eden parkurlardan oluşuyor.

KADINA ŞİDDETE KARŞI SEMBOL OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın cinayetine kurban giden Şule Çet’in adını Çankaya Ahlatlıbel Mahallesi’nde yaptığı parka vererek ölümsüzleştirdi. 43 bin metrekarelik alana kurulan park, Ahlatlıbel’de Ankaralıları ağırlamaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, son dönemlerde ilginin arttığı karavan turizmini yaygınlaştırmak ve Başkenti karavanların uğrak noktası haline getirmek amacıyla Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl’de ‘Karavan Park’ projesini hayata geçirdi. Parklar, karavan severlere otopark, kamp alanı, temiz su, elektrik ve sosyal donatı alanlarıyla hizmet veriyor.

BAKAP’TA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca Etimesgut Gökay Caddesi Parkı, Yenimahalle Ebrar Camii Yanı Parkı, Çankaya Yıldızevler 737. Sokak Parkı, Yenimahalle Çakırlar Parkı, Mamak Kusunlar Mahallesi (39538 Ada Yanı) Parkı ve Söğütözü 2120. Cadde Parkı gibi pek çok park ve rekreasyon alanını da Ankara’ya kazandırdı.

Gölbaşı’nda bulunan BAKAP Tarım Kampüsü’nde ise çalışmalar sürüyor. Karaoğlan Mahallesi’nde bulunan ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması amacıyla meyve ve sebze üretimi de yapılan kampüste aynı zamanda cumhuriyetin 100. yılına yaraşır 2 bin 700 dönümlük dev bir rekreasyon alanı için de çalışma gerçekleştiriliyor.

Batı Park Rekreasyon Alanı, Göksu 2. Etap Rekreasyon Alanı, Alacaatlı Lavanta Parkı, Lodumlu Mahallesi Rekreasyon Alanı ve Karaköy Mesire Alanı 2. Etap’ta çalışmalar devam ederken Bağdat Caddesi (Cemre Parkı Karşısı) Rekreasyon Alanı, Keçiören Ovacık Parkı, Beştepe Caddesi Park ve Rekreasyon Alanı ile Mamak Kusunlar ASKİ Anı Parkı’nın da temelleri atıldı.