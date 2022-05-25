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Ankara Büyükşehir Belediyesi 69 taşınmazını ihale ile satışa çıkarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi 69 taşınmazını ihale ile satışa çıkarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle, Mamak, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde konut, ticari, küçük sanayi, sosyal, kültürel ve tesis alanlarından oluşan toplam 22 taşınmazının satışı için 26 Mayıs 2022 tarihinde ihaleye çıkacak. ABB, İlkbahar Mahallesi’nde yer alan 46 konut ve 1 dükkân için de 28-29-30 Haziran tarihlerinde ihale gerçekleştirecek.

     Ankara Büyükşehir Belediyesi, konut, dükkân ve arsalardan oluşan toplam 69 taşınmazını satışa çıkarıyor.

     ABB Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı ilk olarak 26 Mayıs 2022 tarihinde Yenimahalle, Mamak, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerindeki konut ve arsadan oluşan 22 taşınmazını ihale yoluyla satışa sunacak.          

 TOPLAM 76 BİN 174 METREKARELİK TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKIYOR  

     ABB, toplam 76 bin 174 metrekareden oluşan 22 taşınmazı, 26 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’te Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak ihale ile satışa çıkaracak.

     Büyükşehir Belediyesine ait konut, ticari, küçük sanayi, sosyal, kültürel ve tesis alanlarının satışa sunulacağı ihale, ABB TV ve sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.

 İLKBAHAR MAHALLESİ’NDE 46 KONUT VE 1 DÜKKÂNIN İHALESİ HAZİRAN AYINDA

    Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı ayrıca Çankaya İlkbahar Mahallesi Güneypark Konutlarında yer alan 46 konut ve 1 dükkân satışı için 28-29-30 Haziran tarihlerinde ihaleye çıkacak.

    İhaleye katılmak isteyenler, Güneypark Konutlarına yönelik ihale detaylarına https://www.ankara.bel.tr/” adresinden ulaşabilecek.

Etiketler Ankara Büyükşehir Belediyesi
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