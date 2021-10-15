Ankara Büyükşehir Belediyesi 8 yıl sonra filosunu yeniliyor: 51 yeni otobüs Başkent yollarında

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere daha konforlu bir ulaşım sağlamak ve ihtiyacı karşılamak için 355 otobüs ile 22 BELKA elektrikli otobüsü filosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkentlilere daha rahat ve konforlu bir ulaşım sağlamak için yeni otobüs alımlarını başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu 2013 yılından sonra ilk kez genişletiyor.

Ankara’da artan nüfus ve ekonomik ömrünü tamamlayan otobüsler nedeniyle 355 yeni otobüs ile 22 BELKA elektrikli otobüsü filosuna katmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 51 adet 8.3 metrelik ve 58 yolcu kapasiteli dizel otobüsü teslim aldı.

TESLİM TÖRENİNE ABB BAŞKANI YAVAŞ DA KATILDI

2021 model otobüslerin metro ring hatları ile dar sokak ve caddelerin bulunduğu bölgelerde hizmet vereceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, otobüslerin teslim alma töreninde şu açıklamalarda bulundu:

“Bu otobüsler özellikli otobüsler. Daha önceden şehir içindeki bazı yollarda büyük otobüslerle hizmet vermenin güçlükleri vardı. Şimdi bu otobüslerimizle hem ring seferi yaparken hem de yolcu taşınırken daha rahat çalışılacak. Ayrıca alçak zemin olması ve engelli rampasının bulunması da ayrıca bir konfor Ankaralı açısından. Bugün 51 adet otobüsümüzü teslim aldık. Hava kirliliği açısından en az kirleten otobüsler. Bundan sonra elektrikli otobüsleri de göreceğiz Ankara’da. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

İŞLETME MALİYETİ DÜŞÜK OTOBÜSLER

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ise, “Filomuzdaki mevcut otobüsler 12 ve 18 metre olduğundan manevra kabiliyeti yok. Dar sokak ve caddelerde kullanmak ve metro ring seferlerinde yoğunluğun olmadığı seferlerde bu yeni otobüsleri kullanacağız. İşletme maliyetini düşürmek için de bu 8,3 metrelik otobüsleri tercih ettik. Ankara’mıza hayırlı uğurlu olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara’ya hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu da, “Karsan açısından bizim için çok önemli bir proje. Sayın Mansur Yavaş’a da bizi tercih ettiği için çok teşekkür ederiz. Ankara’ya layıkıyla hizmet vermeye çalışacağız. İleriki dönemlerde de 10, 12 ve 18 metre elektrikli yüzde 100 yerli ürünlerimizle hizmet vermek isteriz” dedi.

UZUN OTOBÜSLERİN İLK TESLİMATI KASIM AYINDA

EGO Genel Müdürlüğü yeni otobüs alım süreci kapsamında ihalesi ve sözleşme aşaması tamamlanan doğalgazlı körüklü/solo otobüsler ile dizel körüklü otobüsleri ise kasım ayından itibaren teslim almaya başlayacak.

Kasım ayında Mercedes marka 33 adet körüklü ve 21 adet solo doğalgazlı ile Otokar marka 28 adet körüklü dizel olmak üzere 82 araç filoya dahil edilecek.