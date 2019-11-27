Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Partili Şahin'in iddialarına yanıt verdi

Kendisine siyasi kariyer planı yapmak için Başkanımız Sayın Mansur Yavaş hakkında sürekli mesnetsiz iddialarda bulunan Sayın Şahin, iftira içeren söylemlerine bir yenisini daha eklemiştir.

Tüm Türkiye tarafından yakından takip edildiği üzere Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, hiçbir Ankaralıyı ayırt etmeden hizmet edeceğine söz vermiş ve millet iradesiyle seçimi kazanmasının ardından bu duruşunu sürdürmüştür.

Ankara'da her ilçede muhtarlar ve vatandaşlarla buluşan; her gittiği yerde bir oy ajandası taşımadığını defaatle bildiren Başkanımızın, herkese eşit derecede hizmet götürdüğü tüm vatandaşlarımızın malumudur. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yeni dönemde kimseyi ayırt etmeksizin çalışmalarını sürdürmektedir, sürdürecektir.

Sosyal yardımlar da yine ilgili birimlerimizce aynı duyarlılıkla sürdürülmektedir. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, kendi personeline dahi istedikleri sendikaya üye olmaları ve bir zorlama olması halinde derhal kendisine bildirilmesi konusunda genelge yayınlayan tek Başkandır. Bilgisi dışında gelişen bir hatalı uygulama olduğunda da derhal müdahale edildiğinin en yakın şahidi Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tüm partilerin gruplarıdır.

Hal böyle iken, bu iftira siyasetinin Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın üzerine yapışmayacağı ve iftira atanların yine ellerine bulaşacağı bellidir. Böyle bir durum varsa ispat edilmeli, bu isimler kamuoyuna tek tek açıklanmalıdır. Tüm kamuoyunca bilinmelidir ki, Başkanımızın bilgisi dahilinde olmayan bir durum yaşanmış ise de, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da derhal müdahale edilecektir.

Son yerel seçimlerde aziz milletimizin sandıkta verdiği net mesajdan da anlaşılacağı üzere artık Ankara'da insanlar bereket, huzur ve mutluluk istemektedir. Başkent'in artık kısır çekişmelere, iftira siyasetine ve Başkanımız Sayın Mansur Yavaş hakkında sürekli gündem devşirip kendine kariyer yapmayı hedefleyenlere ayıracak vakti yoktur. Bu siyaseti ısrarla sürdürmenin Başkent Ankara'ya bir faydası olmadığı gibi, kendilerine de fayda getirmeyeceği ve millet vicdanında mahkum olacakları açıktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına, Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın ortak aklı önceleyen, şeffaf, katılımcı, denetlenebilir ve herkese eşit mesafedeki yönetim anlayışı ile ara vermeden devam edecektir.