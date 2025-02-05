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Ankara Büyükşehir Belediyesi AKOM 7/24 görev başında

Ankara Büyükşehir Belediyesi AKOM 7/24 görev başında
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi olası afet ve acil durumlarda hızlı müdahale için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin afet dirençli bir kent hâline getirilmesi ve sorumlu olunan illere anında müdahale imkânlarının artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) olası afet ve acil durumlara hızlı müdahale için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeyi sürdürürken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2024-2029 Projeleri arasında bulunan Mobil AKOM Projesi’nde de büyük aşama kaydedildi.

AFET VE ACİL DURUM MERKEZİ: AKOM

Başkentin afet ve acil durum merkezi olarak faaliyet gösteren Ankara Büyükşehir Belediyesi AKOM; kent genelinde 80 noktadan 400’ün üzerinde kamera ile 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Olası doğal afetler, meteorolojik uyarılar ya da acil durumlarda hızla harekete geçen merkez, belediyenin tüm birimleri ve kamu kurumlarıyla uyum içinde çalışıyor.

AFETLERDE DİJİTAL ÇÖZÜM: MOBİL AKOM

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 2024-2029 Projeleri arasında bulunan ve çalışmalarında sona yaklaşılan Mobil AKOM Projesi’yle de afet yönetiminde dijital bir döneme geçilecek.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında hayata geçirilen proje; afet öncesi, sırası ve sonrasında vatandaşların belediye hizmetlerine daha hızlı ulaşmasını ve koordinasyonun maksimum seviyede sağlanmasını hedefliyor.

Proje kapsamında oluşturulacak Mobil AKOM, geniş kapsamlı bir dijital veri havuzu sunacak. Eğitimler, dokümanlar, afet gönüllü başvuruları, engelli vatandaşlara yönelik hizmetler, sokak hayvanlarının korunması, kentsel altyapı sorunlarının tespiti ve çözümü gibi birçok alanda kullanılacak olan Mobil AKOM, ABB’nin afet yönetiminde önemli bir yer edinecek. 

Mobil AKOM, afetlerde en savunmasız kesimler arasında yer alan engelli bireyler için de özel çözümler sunacak. Engelli vatandaşların afet sırasında görebileceği zararları en aza indirmek için özel bir modül geliştirilecek.

Mobil AKOM’un ilk aşaması AB hibesiyle hayata geçirilirken, ikinci aşamada belediyenin mevcut dijital altyapısı ve tüm birimleri projeye entegre edilecek. Böylece mevcut hizmetlerin tek çatı altında toplanması ve vatandaşların hizmetlere daha kolay ulaşması amaçlanıyor.

ANKARA’DA ÖRNEK AFET YÖNETİMİ

AKOM projesinin önemini anlatan Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, “Ankara’mızda oluşabilecek meteorolojik uyarılar sonrasında hemen AKOM merkezimizde bu koordinasyonu sağlıyoruz. Sadece belediyemiz birimleriyle değil diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla, AFAD, GAMER, tüm arama kurtarma ekipleriyle iç içe ve koordineliyiz. İlimiz genelinde ve ilimiz dışında oluşabilecek afetlerde, acil durumlarda hemen koordineyi sağlayıp gerekli müdahalelerde bulunuyoruz” dedi.

Mobil AKOM projesi ile ilgili de açıklamada bulunan Erel, şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşabilmek, vatandaşlarımızın bize daha hızlı ulaşabilmesini sağlamak adına Mobil AKOM projesi geliştirdik. Bu projeyle sadece insanların değil, sokak hayvanlarının ve kırsaldaki canlıların da afetlerde korunmasını hedefliyoruz. Engelli vatandaşlarımızın afetlerde görebileceği zararları minimize etmek öncesinde ulaşabilmek, zamanında orada olmak için engellilere yönelik programımız da Mobil AKOM'un içinde olacak.”

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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