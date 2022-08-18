Ankara Büyükşehir Belediyesi Altınpark Yaşlılar Lokali açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşlılara yönelik projeler geliştirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Sosyal refahı artırmayı ve toplumun bütünlüğünü desteklemeyi amaçlayan “Altınpark Yaşlılar Lokali” düzenlenen törenle açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların sosyal faaliyetlerde bulunacakları, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri ve yaşam sürecini aktif bir şekilde geçirmelerini sağlayacak ‘Altınpark Yaşlılar Lokali’ni hizmete açtı.

Başkent Ankara’da Elmadağ Yaşlılar Lokali’nden sonra ikinci yaşlılar lokali olma özelliği taşıyan merkezin açılışına ABB bürokratları, daire başkanları, genel müdürler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AÇILIŞA VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu açılış töreninde konuşarak, şu açıklamalarda bulundu:

“Mansur Yavaş belediyeciliğinin insanı önceleyen, insana hizmeti örnek alan, betondan ve betona dair her şeyden uzak tutan anlayışın bir örneği olarak bu lokalin açılması bu hizmet serisine önemli bir anlam katmıştır. Yaş almış Ankaralı vatandaşlarımızın hayatlarının bu döneminde böyle güzel bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak bizler için büyük bir onur olmuştur. Bu imkânı belediyemize, Mansur Yavaş belediyeciliğine hediye eden değerli bürokratlarımıza, hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu ise “Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak Altınpark Yaşlılar Lokali’ni açmış bulunuyoruz. ‘Ne yaş ne engel, hayat birlikte güzel’ sloganıyla burada hizmet vereceğiz. 10.00-22.00 saatleri arasında tüm misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.

LOKALDE BİRÇOK SOSYAL FAALİYET BULUNUYOR

Lokal içerisinde; kitap ve gazete okuma imkânından tavla, satranç, masa tenisi ve kelime oyunlarına,

seminer ve film izleme salonundan uzman danışma hizmetlerine, grup çalışmalarından spor faaliyetlerine, teknolojik konularda bilgi ve yardımdan hobi ve kurs odalarını çok sayıda sosyal faaliyet bulunuyor.

Ücretsiz çay ve kahve servislerinin de olacağı lokalde; 1 birim sorumlusu, 2 yaşlı hizmet destek personeli, 3 temizlik personeli, 2 mutfak personeli çalışıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Yaşlılar Lokali’ne üye olmak isteyen vatandaşların lokale bizzat giderek kayıt oluşturmaları gerekiyor. Kaydı tamamlanan üyelere merkeze ait kart verilecek ve sadece bu karta sahip olanlar lokalden yararlanabilecek.