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Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankapark gerçeğini böyle anlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankapark gerçeğini böyle anlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark işletmesinin hala belediyeye devredilmediğini anlatmak için pankart astı.

Ankapark'ın işletmesi hala belediyeye devredilmezken; Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir yöntem geliştirdi.

Şehrin birçok noktasına pankart asan belediye, pankartta kamuyona işletmenin hala devredilmediğini duyurdu.

 Pankartta, ''Kamoyunun bilgisine Ankapark işletmesini hala devralamadık'' ifadeleri yer aldı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Genel Koordinatörü Volkan Gültekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "750 milyon dolara mal olan Ankapark işletmesinin hâlâ Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmediğini, çürütülen parkı geri almak için hukuk mücadelemizin devam ettiğini bir de böyle anlatalım istedik. Ankapark Önü" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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