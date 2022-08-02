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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark süreci bilgilendirme kitapçığını online ortamda yayınladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark süreci bilgilendirme kitapçığını online ortamda yayınladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 801 milyon dolara mal olan ve 3 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından 18 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK’la ilgili bir kitapçık hazırladı. Yapım süreçlerinden mahkeme süreçlerine, Ankara Büyükşehir Belediyesinin fesih hakkı kullandığı duruşma tutanaklarından tedbir kararlarına kadar tüm süreci A’dan Z’ye anlatan kitapçık online formatta yayınlandı.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi sürdürdüğü 3 yıllık hukuki mücadelenin ardından mahkeme kararıyla 18 Temmuz 2022 tarihinde devraldığı 801 milyon dolara mal olan ANKAPARK ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek amacıyla resmi internet adresi olan “ankara.bel.tr”de yer alan israf sayfası bölümünde ‘Ankapark’ın Süreci’ isimli kitapçık yayınladı.

     ABB şeffaflık ilkesi doğrultusunda ANKAPARK ile ilgili tema parkın açılmadan önceki sürecinden ihale sürecine, ABB’nin fesih hakkı kullandığı duruşma tutanaklarından tedbir kararlarına tarihleri ve görselleriyle birlikte kalem kalem paylaştı.
 
SÜREÇ TÜM ŞEFFAFLIĞIYLA ANLATILDI

    Tüm uzmanların karşı çıkmasına ve ‘işletilemez’ uyarılarına rağmen yapılan Tema Parkın 801 milyon dolara (güncel değeri 14 milyar TL) mal olduğunun paylaşıldığı bilgilendirme kitapçığında, ihale sürecinden işletmeci firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediğine kadar birçok bilgiye ayrıntılı bir şekilde yer verildi.
    ABB’nin resmi internet sayfasındaki “İsraf Sayfası” bölümüne eklenen ‘ANKAPARK’ın Süreci’  isimli kitapçığa ‘https://www.ankara.bel.tr/ files/2022/07/30/ 16369ea20aa0abf0dee0873117c0c6 97.pdf’ linki üzerinden ulaşılabiliyor.

Ankapark süreci bilgilendirme kitapçığı

Ankapark süreci bilgilendirme kitapçığı

Ankapark süreci bilgilendirme kitapçığı

Ankapark süreci bilgilendirme kitapçığı

Etiketler Ankara Büyükşehir Belediyesi
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