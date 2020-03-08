Ankara Büyükşehir Belediyesi anlamlı kadınlar günü etkinliği

Başkent Ankara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Büyükşehir ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle dopdolu bir hafta yaşadı.

Kız Başına Platformu “Kadına Şiddet Alanında İlk Kurgusal Duruşma” projesinin finalini ve cinayete kurban giden kadınlar için düzenlenen anma törenini Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

TÜRKİYE’NİN İLK KURGUSAL DURUŞMASI YAPILDI

Kadın hakları, kadına yönelik şiddet olayları ve sorunlarına dikkat çekilen programa; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, Kız Başına Platformu Koordinatörü Yeşim Çaplı, Ankara Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, hukukçular ve gençler katıldı. Kadına Şiddet Alanında Kurgusal Duruşma Laboratuvarını başlatan platformun amacı, ileride bu alanda mücadele etmeyi arzulayan genç hukukçulara ulaşarak şiddet mağdurlarının haklarını en etkin şekilde savunacak öncü hukukçular yetiştirmek ve savunma hakkının etik sınırları içerisinde kalarak sanık avukatları tarafından en uygun savunmanın nasıl yapılacağını göstermek.

Türkiye genelinde seçilen öncü hukuk öğrencileri ile gerçekleştirilen kadına şiddet alanında ilk kurgusal duruşmasında, avukat adayları belirlenen bir olayı yargıç masasında oturan jüri üyelerine anlatarak bir duruşma canlandırdı. Final duruşmasında, hipotez çalışmaları sonuncunda elde edilen veriler ışığında hazırlanan son kurgusal olay üzerinden finale kalan iki takımın katılımıyla ceza duruşması simülasyonu ile tamamlandı. Kız Başına Platformu “Projedeki asıl amacımız hem şiddet mağdurlarının haklarını en etkin şekilde savunacak öncü hukukçular yetiştirmek hem de savunma hakkının etik sınırları içinde kalarak sanık avukatları tarafından en uygun savunmanın nasıl yapılacağını göstermektir. Proje ile yasaların doğru uygulanması ve adaletin tecelli etmesi adına bir adım atmakla beraber çalışmalarımız neticesinde oluşturduğumuz Türkiye’de bir ilk olacak olan simülasyon formatını tüm Türkiye’de erişilebilir ve uygulanabilir kılarak yaygınlaştırmayı da hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

YAŞAM HAKLARI ELİNDEN ALINAN KADINLAR UNUTULMADI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte yaşam hakları ellerinden alınmış olan kadınlarda unutulmadı. Acı şekilde hayattan koparılmış kadınlar adına özel bir anma töreni düzenlendi. Masaların üzerine cinayete kurban giden kadınların isimleri yazılarak mumlar yakıldı. Her zaman kadınların yanında olduklarını belirten Nursen Yavaş “İnanıyorum ki bu ve bunun gibi birçok organizasyonun her birimizin konuya dair farkındalığını artıracak ve kadına şiddet gerçeğiyle yüzleşerek mücadeleyi hep birlikte sürdürmemize olanak tanıyacaktır. Kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin olmadığı bir dünyada yaşamak dileğiyle. Emek veren tüm kadınlar kendimizi alkışlayalım, iyi ki varsınız” dedi.