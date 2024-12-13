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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Ödülü'nü 2. kez kazandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Ödülü'nü 2. kez kazandı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen ''Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası'' (ELoGE) ödülünü ikinci kez üst üste kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı. Bu prestijli ödül, şeffaflık, katılım, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, etik davranış, değişime açık olma, insan hakları, sürdürülebilirlik, sağlam mali yönetim, yetkinlik, verimlilik ve duyarlılık gibi değerlere bağlılığı esas alan 12 ilke ve 97 kriter çerçevesinde değerlendiriliyor.

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü, Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) düzenlenen bir törenle Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu’ya takdim edildi. Törene;

•             TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan,

•             Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Yönetişim Uzmanlık Merkezi Başkan Yardımcısı Niall Sheerin,

•             Avrupa Yerel Demokrasi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mario Zulicek,

•             Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden,

•             İl ve ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

MANSUR YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ödülün kazanıldığını sosyal medya üzerinden şu sözlerle duyurdu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası ödülünü 2. kez kazanarak başarısını taçlandırdı! Türkiye’de bu ödülü alan ilk büyükşehir olarak; şeffaflık, hukukun üstünlüğü, katılımcılık ve sürdürülebilirlik gibi değerlere bağlılığımızı bir kez daha kanıtladık. Geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz!”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında bu ödüle başvurarak Türkiye’de bu başarıyı elde eden ilk büyükşehir belediyesi olmuştu. İkinci kez kazanılan bu ödül, belediyenin iyi yönetişim ve mükemmeliyetçi yaklaşımını sürdürmekteki kararlılığını ortaya koyuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, ödülün önemine değinerek şunları söyledi:

“Değişen ekonomik, çevresel ve sosyal koşullara uyum sağlamak için hizmetlerimizi sürdürülebilir şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Bu ödül, süreçlerimizi şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürüttüğümüzün bir göstergesi. İkinci kez bu ödülü almak, bu yaklaşımımızın başarısını kanıtlıyor ve bu süreci kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyor.”

12 İYİ DEMOKRATİK YÖNETİŞİM İLKESİ

Avrupa Konseyi tarafından belirlenen ve ödül kapsamında değerlendirilen 12 İyi Demokratik Yönetişim İlkesi şunlardır:

               1.           Şeffaflık

               2.           Katılım

               3.           Hesap Verebilirlik

               4.           Hukukun Üstünlüğü

               5.           Etik Davranış

               6.           Değişime Açık Olma

               7.           İnsan Hakları

               8.           Sürdürülebilirlik

               9.           Sağlam Mali Yönetim

               10.         Yetkinlik

               11.         Verimlilik

               12.         Duyarlılık

Bu ödül ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, iyi yönetişim uygulamalarında öncü bir yerel yönetim olarak başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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