Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'in Afet Müdahale Planını hazırladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediyenin tüm birimlerini kapsayan, STK’ler, Arama Kurtarma Dernekleri, akademisyenler, gönüllüler ile yapılan çalışmalar ve çalıştaylar sonucunda hazırlanan, “ABB Afet Müdahale Planı”nı imzaladı. Afet anında nasıl müdahalede bulunulacağı, araç/envanter durumu, personel görevleri ve müdahale tanımlarının bulunduğu plan kapsamında, birimlere ait sorumluklar da net bir şekilde tanımlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere karşı etkili müdahalede bulunmak, kaynakları en etkili şekilde kullanmak ve kenti güvenli yarınlarla buluşturmak adına ulusal ve uluslararası belgelerin öncülüğünde rehberlik eden “Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Müdahale Planı”nı hazırladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, STK’ler, Arama Kurtarma Dernekleri, akademisyenler, gönüllüler ile yapılan çalışmalar ve çalıştaylar sonucunda hazırlanan “ABB Afet Müdahale Planı”nı düzenlenen törende imzaladı.

PLAN HER TÜRLÜ AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALEYİ İÇERİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Müdahale Planı, öncelikle kent genelinde ve ülkede yaşanabilecek her türlü afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak ana destek çözüm ortakları ve koordinasyonu sağlamak amacıyla birimlerin uygulama alanlarını kapsıyor.

Plan; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), İl Afet Müdahale Planı, İl Risk Azaltma Planı (İRAP) ve 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde elde edilen teknik veriler esas alınarak özenle hazırlandı. STK’ler, Arama Kurtarma Dernekleri, akademisyenler, gönüllüler ile yapılan çalışmalar ve çalıştaylarda plana dâhil edildi.

“ABB AFET MÜDAHALE PLANI” İLE GÜVENLİ YARINLAR

Hazırlanan plan ile güvenli yarınlara bir adım daha yaklaşıldığını belirten Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, hazırlanan planla ilgili şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Müdahale Planı’nın amacı; Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak çalışma grupları ve koordinasyon birimlerine ait görevleri ve sorumlulukları tanımlamak. Bu kapsamda; afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektedir. Yerel yönetimlerde en kapsamlı ve bilimsel çalışma olan “ABB Afet Müdahale Planı” ile güvenli yarınlara bir adım daha yaklaşarak, Ankara’mızı ve ülkemizi afetlere karşı daha güçlü ve güvenli hâle getirmek için mücadelemizi bırakmayacağımızı bilmenizi isterim.”

Planda, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilgili tüm birimleri afet mücadelesine dâhil edilirken ayrıca afet anında nasıl müdahalede bulunulacağı, araç/envanter durumu, personel görevleri ve müdahale tanımları da yer alıyor.