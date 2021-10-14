Ankara Büyükşehir Belediyesi ''Başkent'in Beş Beyazı''nı tanıttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünde düzenlediği çeşitli etkinliklerle buluşturdu.

Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü tüm gün gerçekleştirilen etkinliklerle büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı da Kızılay 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Meydanı’nda kurduğu stant ile “Başkent’in 5 Beyazı” adlı farkındalık etkinliği düzenledi. Başkent’in tarihi öneme sahip endemik hayvan türlerinden Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisi Başkentlilere tanıtıldı.

“BAŞKENT’İN 5 BEYAZI” GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Nesli tehlike altında olan ve Başkent’in önemli sembolleri arasında yer alan hayvanları korumak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi; Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisini Başkentlilerle buluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yalçın Demirkol, Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz, Sosyal Medya Daire Başkanı Yüksel Işık, Emlak İstimlak Daire Başkanı Ferruh Murat Benzer, ANFA Güvenlik Genel Müdürü Bektaş Arslan, BELTAMA Genel Müdürü Ali Çalışkan, AHİD Başkanı Hilmi Yaman, OHAD Derneği Başkanı Tarkan Özçetin ile Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Sözcüsü Rabia Erentuğ’un katıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

15 EKİM’E KADAR KIZILAY’DA TANITIM DEVAM EDECEK

15 Ekim’e kadar açılan stantta 5 beyazı tanıtmaya devam edeceklerini ve endemik hayvan türlerine sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Mustafa Kemal Çokakoğlu, “Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutluyoruz. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bugüne özel Ankara’nın endemik hayvan türlerinden olan 5 beyazını Ankaralı hemşehrilerimizle buluşturma kararı aldı. Nesli tehlike altında olan Ankara’ya özel Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara tavşanı, Ankara arısı ve Ankara kedisi Ankaralı hemşehrilerimize tanıtıldı’’ dedi.

Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak ve farkındalık oluşturmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ise şu değerlendirmelerde bulundu:

‘‘Ankara’mızın 5 beyazını yeniden tanıtmak amacıyla bu programı gerçekleştirdik. Bu 5 beyaz özellikle de Ankara Arısı ilgisizlikten dolayı kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya. Ankara’da bulmakta zorlanılan bir dönemde 5 beyazı yeniden gündeme getirmek ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz.’’

“ANKARA’NIN BİLİNMEYEN ÖZELLİKLERİNİ ÖĞRENİYORUZ”

Ankara’nın kadim tarihinde yer tutmuş endemik türdeki hayvanları yakından tanıma fırsatı bulan Başkentlilerin birçoğu ilk kez bu hayvanları gördüklerini dile getirerek, şöyle konuştular:

-Mehmet Kocatürk: ‘‘Ankara’ya özgü hayvanları ilk defa görüyorum. Bilmediğim bazı hayvanları yetkililere sordum ve öğrendim. Çok güzel bir etkinlik. Bu etkinliği düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.’’

-Semra Peykel: ‘‘Aslen Ankaralıyım ama 8 yıldır İzmir’de yaşıyorum. Ankara’nın endemik ve arıcılık üzere düzenlenen bu güzel etkinliğine denk geldim. Böyle güzel bir etkinlik düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.’’

-Ezgi Önal: ‘‘Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenciyim. Ankara’ya geleli dört sene oldu. Yapılan etkinlikler sayesinde Ankara’nın bilinmeyen özelliklerini öğrenmiş oluyoruz. Bu tarz etkinlikler Ankara’ya özgü güzellikleri öğrenmemizi sağlıyor. Çok güzel bir hizmet herkese teşekkür ediyorum.’’