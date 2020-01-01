Ankara Büyükşehir Belediyesi canlı yayın ihalelerine devam ediyor

Kasım ve Aralık ayında da Başkent’in birçok ihtiyacının giderilmesi için yapılan, youtube ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan ihalelere vatandaşlar kadar firmalar da yoğun ilgi gösteriyor.

SON İKİ AYDA 65 İHALE 65 CANLI YAYIN

Büyükşehir Belediyesi, Kasım ve Aralık ayında e-ihaleler de dahil olmak üzere toplam 65 ihaleyi canlı olarak yayınladı.

İhale sonuçları Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yayınlanırken, Kasım ayı içinde;

-Fen İşleri Daire Başkanlığı, Dumlupınar Bulvarı Üzerinde Konutkent Girişi, Başkent Üniversitesi Önü ve Yaşamkent Girişi Katlı Kavşağa Elektrik Malzemesi Alım İşi (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet: 2 milyon 784 bin 467 TL)

- Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Kızılcahamam Şifa Otel Tesisat Malzemeleri Alım İşi (3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet: 257 bin 429 TL)

-Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 250 bin adet Baskılı Termal Rulo Alımı (4 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 386 bin 255 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Hasanoğlan Ankara Hattında Kiralama Yoluyla 18 Adet ÖTA Çalıştırılması İşi (1 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 28 bin 800 TL+ KDV)

-Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 45 Kalem Tefrişat Malzemesi Alımı (3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 294 bin 702 TL)

-Ulaşım Dairesi Başkanlığı, CTP Yol Kenar Dikmesi Montajı Mal Alım İşi (5 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 4 milyon 222 bin 500 TL)

-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikaları A.Ş., Özel Amaçlı (Tam Randımanlı) Un İhalesi (5 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 111 lira 33 kuruş /Çuval + KDV (birim fiyat), Toplam yaklaşık maliyet 2 milyon 226 bin 600 TL+KDV)

-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikaları A.Ş., Simitlik, Pastalık ve Baklavalık-Böreklik Un İhalesi (2 firma katıldı. Yaklaşık maliyet; Simitlik Un (bin çuval): 97 lira 59 kuruş/Çuval: 97 bin 590 TL, Pastalık Un (bin 500 çuval): 106 lira 11 kuruş/Çuval: 159 bin 165 TL, Baklavalık-Böreklik Un (bin çuval): 127 lira 16 kuruş/Çuval:127 bin 160 TL. Toplam yaklaşık maliyet 383 bin 915 TL)

-Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Engelli Okullarına Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezine Öğle Yemeği Hizmeti Alım İşi (8 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 9 milyon 556 bin 46 TL)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı, Cadde ve Sokak Tabelası Mal Alımı (4 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 299 bin 882 TL)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı, Ankara'nın Muhtelif Bölgelerinde 20 Adet Yaya Üstgeçidi Yapılması Projesi, (35 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 886 bin 251 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü,12 adet Kalecik-Ankara hattında ÖTA Kiralama Yolu ile Çalıştırılması İşi (1 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 26 bin 700 TL)

-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Veri Hattı Alımı Mal Alım İşi (3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 372 bin 672 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü, Enstrüman (Yerine Montajlı Çalışır Vaziyette) Alım İşi (4 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 2 milyon 82 bin 344 TL)

-BELKO A.Ş. Yeni Mahsul Sıkmalık Portakal Alım İşi (7 firma katıldı. Yaklaşık maliye 700 bin TL)

-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş., Fabrika Satış Mağazaları Sarf Malzemeler Alımı (5 firma katıldı. Toplam yaklaşık maliyet 418 bin 783 TL+KDV)

-Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Kompozit Sınır Elemanı Malzemeleri Alım İşi (7 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 202 bin 2 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü, 22 Kısım 22 Kalem Kondansatör Alımı (4 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 1 milyon 372 bin 116 TL)

- BELTAŞ A.Ş., Muhtelif Trafik Güvenlik Malzemesi Alım İşi (4 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 1 milyon 675 bin 382 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü Kuruluş Varlıklarının (taşınır-taşınmaz)Muhtelif Risklere Karşı 2020 Yılı İçin Sigortalanması Hizmet Alımı (2 firma katıldı. Toplam yaklaşık maliyet 44 milyon 552 bin 307 TL)

-Ankara Halk Ekmek ve un Fabrikası A.Ş. 4 bin kg Pektin ve 4 bin kg Ksantan Gam Enzim Alımı (2 firma katıldı Toplam yaklaşık maliyet 467 bin 773 TL+KDV)

-EGO Genel Müdürlüğü Tabela Durak Mal Alım İşi (7 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 317 bin 75 TL)

-Kent Estetiği Daire Başkanlığı Granit ve Andezit Kaplama Malzemeleri Alım İşi (8 firma katıldı. Toplam yaklaşık maliyet 281 bin 270 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü, 4 Kalem Madeni Yağ Alımı (5 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 4 milyon 168 bin 50 TL)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı, Dumlupınar Bulvarı Üzerinde Konutkent Grişi, Başkent Üniversitesi Önü ve Yaşamkent Girişi Katlı Kavşağa Elektrik Malzemesi Alım İşi (3 Firma katıldı. Yaklaşık maliyet 2 milyon 784 bin 467 TL)

-Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Kızılcahamam Şifa Otel Tesisat Malzemeleri Alım İşi (3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 257 bin 429 TL)

-Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Muhtelif Yedek Parça Alım İşi (6 firma katıldı. Toplam yaklaşık maliyet (130 kalem malzeme için) 1 milyon 326 bin 592 TL)

-Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 Tip Prefabrik Taksi Durakları Mal Alım İşi (9 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 767 bin 29 TL)

-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş., 20 bin Çuval Özel Amaçlı (Pidelik-Somunluk) Un Alımı (6 firma katıldı. Toplam yaklaşık maliyet 2 milyon 16 bin 200 TL+KDV)

-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 43 Kalem Kırtasiye Alım İşi 89 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 686 bin 588 TL)

-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş., Bin Çuval Simitlik Un, bin 500 Çuval Pastalık Un, Bin Çuval Baklavalık-Böreklik Un Alımı (3 firma katıldı. Toplam yaklaşık maliyet 468 bin 545 TL+KDV)

-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İnternet ve Çoklu Noktadan Çok Noktaya Data Hattı Hizmet Alımı (4 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 1 milyon 458 bin 740 TL)

-Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Resim, Ebru Sanatı, Seramik İçin 149 Kalem Malzeme Alımı (3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 251 bin 511 TL)

-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 235 ton Torbalık Kömür Alımı (2 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 234 bin 451 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü, Yaş Meyve ve Sebze Hizmet Alımı (4 firma katıldı. Toplam maliyet 1 milyon 552 bin 816 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Güvenlik Lisansları Yenileme Destek Hizmeti Alımı (2 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 320 bin 200 TL)

ihaleleri gerçekleşti.

YILIN SON AYI ARALIK AYINDA DA İHALELER HIZ KESMEDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aralık ayında da yoğun bir ihale süreci yaşadı.

Aralık ayında da kameralar karşısında canlı olarak yayınlanan ihaleler ise şöyle:

-Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Güneş Enerjisi sistemleri Mal Alımı (2 firma katıldı. Yaklaşık maliyet yoktur)

-Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ekmek Dağıtımı Organizasyonu Hizmet Alımı (3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 729 bin 300 TL)

-İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti Alımı (8 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 9 milyon 459 bin 833 TL)

-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Serbest Piyasadan Tam Tedarik Anlaşması ile Elektrik Enerjisi Alımı (2 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 28 milyon 652 bin 224 TL)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı, Şereflikoçhisar Kesimhane Binası İnşaatı Yapım İşi (5 firma teklif sundu. Yaklaşık maliyet 10 milyon 587 bin 79 TL)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı, Fatih Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi Üzerinde Bulunan 2 Adet Yaya Üst Geçidinin Geri Dönüşüm Malzemesi Karşılığı Kaldırılması İşi (9 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 51 bin 73 TL)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı, Muhtelif Alanların Çevrelenmesi Yapım İşi (8 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 12 milyon 778 bin 72 TL)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı, Muhtelif Bölgelerde Dere Geçiş Yapıları İmalatlarının Yapım İşi (Yaklaşık maliyet 14 milyon 404 bin 636 TL)

-BELKA A.Ş., Spiral Hortum ve Tazyikli Kanal Açma Hortumu Mal Alım İşi (3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 55 bin 558 TL)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı, Susuz Gölü Taşkın Kanalı Yapım İşi (18 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 1 milyon 225 bin 379 TL)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı, Altındağ Gençlik Merkezi Tadilat Yapım İşi (18 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 830 bin 617 TL)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı, Asfalt Kaplama Tamiri İçin Bitümlü Soğuk Uygulamalı Hazır Asfalt Yama Malzemesi Alım İşi (3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 295 bin 500 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü, Muhtelif Tesislerde Bulunan 92 Adet Elektrikli Tavan Vinçlerinin Bakım ve Onarımının Yapılması İşi (2 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 1 milyon 1 bin 834 TL)

-ANKET AŞ., Atık Depolama Geri Kazanma Sahalarının 12 Ay Süreyle Düzenlenmesi İşi (4 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 8 milyon 487 bin 67 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü, Muhtelif Çap Nitelikte Duktil Boru ve Ek Parçaları Mal Alımı (1 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 79 milyon 529 bin 180 TL)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı, Devlet Mezarlığı Nöbetçi Kulübeleri Yapım İşi (3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 198 bin 969 TL)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı, Karaoğlan Mahallesi Prefabrik İdari Bina Mal Alımı (3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 150 bin 750 TL)

-Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin100. Yıl Dönümü Kutlamalarına İlişkin Hizmet Alımı (3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 300 bin 500 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü, 30 Kalem Yedek Parça Alımı (12 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 1 milyon 172 bin 497 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Metro İşletmesi M1-M2-M3-M4 Hatlarında Kullanmak Üzere 26 Kalem Elektrik ve Hırdavat Malzemeleri Alım İşi (7 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 302 bin 929 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Milli Mücadele ve Cumhuriyetin Kuruluşunda Ankara'nın Rolü Tanıtım İçerikleri Hazırlatılması ve Farklı Mecralarda Yayınlanması İşi (3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 300 bin 833 TL)

-Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Hanım Lokalleri, AYM, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kulüplerinde Bulunan Oyun Spor Aletleri ve Makinelerin Bakım ve Onarım İşi (1 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 442 TL)

-BELKA A.Ş., 24 Adet Dizel Binek Tip Araç Satın Alınması İşi (1 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 3 milyon 381 bin 760 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü, Lastik Tekerlekli Motorlu Taşıtların Yedek Parça İşçilik Dahil Bakım ve Onarım İşi (4 firma katıldı. Toplam yaklaşık maliyet 600 bin TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü, 159 Adet Ford Marka Ağır Ticari Araçların Yedek Parça ve İşçilik Dahil Bakım ve Onarım İşi (1 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 300 bin TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü, Beypazarı Su ve Kanal Müdürlüğü Hizmet Binası İstinat Duvarı Yapım İşi (38 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 509 bin 412 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü, LED'li Sokak Armatörü ve Projektör Alımı (12 firma katıldı. Toplam yaklaşık maliyet 898 bin 833 TL)

-BELPA A.Ş., Temizlik Malzemeleri Alımı (4 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 1 milyon 189 bin 385 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü, Tabela-Levha (Yerinde Montajlı) Alımı (8 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 321 bin 379 TL)