Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir Ankara için çevre odaklı çalışmalarına devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankara’da başlattığı “Yeşilin Başkenti” kampanyası bir yandan devam ederken, EGO Genel Müdürlüğü de kuruluşunun 79. yılı nedeniyle Koru Metro İşletme ve Bakım Merkezi Yerleşkesinde ağaçlandırma çalışmasına imza attı.

EGO Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 79. yıl dönümü nedeniyle Koru Metro İşletme ve Bakım Merkezi Yerleşkesini ağaçlandırdı.

“11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü”nde düzenlenen etkinlikle Tarım ve Orman Bakanlığı ile ASKİ Genel Müdürlüğünden temin edilen ladin, sedir, servi ve karaçamdan oluşan 2 bin 604 fidan toprakla buluşturuldu.

“ANKARA’YA NEFES OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Genel Müdür Yardımcıları Halit Özdilek ve Emin Güre, Daire Başkanları Ayten Gök, Serpil Arslan, Serdar Yeşilyurt, Barış Yıldız, Bülent Kılıç, Yahya Şanlıer, İsmail Nalbant, Ali Yayla, Bülent Özkan’ın da katıldığı fidan dikme törenine EGO personeli yoğun ilgi gösterdi.

Başkent’te ağaçlandırma çalışmalarına destek verdiklerine dikkat çekerek farkındalık oluşturmak istediklerini belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şöyle konuştu:

“Biliyoruz ki kentlerdeki yeşil alanlar, kentlere değer katar ve kentleri daha yaşanabilir kılar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın yeşile yönelik sevdasını ve Ankara’nın her tarafını yeşile boyama arzusunu biliyoruz. Bu amaca da uygun olarak bu yıl, gelecek yıl, 80 ve 81. yıl dönümlerimizde bu tür etkinlikler düzenleyerek Ankara’ya nefes olmaya çalışacağız. Ankara’yı yeşile boyayacağız.”

Çevre dostu projelere imza atan Büyükşehir Belediyesinin fidan dikme etkinliğine katılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen EGO personeli Özgür Demirkol, “Ağaç, doğa ve çocuklar çok değerli, bizlerin geleceği. Biz bunları ne kadar güzel yetiştirirsek ne kadar çok değer verirsek geleceğimiz o kadar güzel olacak. Herkesi ağaç dikmeye davet ediyorum” derken, bir başka EGO çalışanı Bircan Kara ise düşüncelerini, “Burada ağaç dikme faaliyetine katılmak çok güzel. Ankara’nın yeşillendirilmesinde katkımız olduysa ne mutlu bize” sözleriyle dile getirdi.

“YEŞİLİN BAŞKENTİ” KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kentteki yeşil alan sayısını artırmak ve hatıra ormanları oluşturmak için 18 Mart’ta başlattığı “Yeşilin Başkenti” kampanyası devam ederken, bugüne kadar (17 Kasım 2021 itibarıyla) toplam sipariş sayısı 8 bin 992’ye, satın alınan ağaç sayısı ise 21 bin 792’ye yükseldi.

“yesilinbaskenti.com” adresi üzerinden ağaç satın alan vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterirken, alınan yaşam paketi tutarı ise 1 milyon 367 bin 450 TL’ye ulaştı.