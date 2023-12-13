Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Yaşlılar Lokali açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yaşlı vatandaşların ücretsiz şekilde yararlanacağı Dikmen Yaşlılar Lokali’ni hizmete açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların sosyal faaliyetlerde bulunacakları, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri ve yaşam sürecini aktif bir şekilde geçirmelerini sağlayacağı “Dikmen Yaşlılar Lokali” ni hizmete açtı.

DÖRDÜNCÜ LOKAL DİKMEN’E

Ankara’da yaşayan 60 yaş üstü yaşlıların boş zamanlarını verimli geçirerek, sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanabilmeleri amacıyla açılan lokal içerisinde; kart oyunları, psiko-sosyal seminer destek hizmetleri, kişisel gelişim faaliyetleri, eğitsel hizmetler, sosyo-kültürel faaliyetler, müzik, nefes-yoga, tavla, müzik, satranç ve çok sayıda sosyal faaliyet bulunuyor.

Ücretsiz çay ve kahve servislerinin de olacağı lokal de; 1 birim sorumlusu, 1 temizlik personeli, 2 mutfak personeli çalışmaktadır. Ankara’da dördüncü yaşlılar lokali olan merkezin açılışına; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları, genel müdürler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

YAZMAZ: “YAŞLI LOKALLERİMİZİN SAYISI ARTACAK”

Açılış töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz şu açıklamalarda bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, böyle güzel bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın yaşlılar için planladığı en önemli projelerden birisi olan yaşlı lokallerinin dördüncüsünü sizlerle birlikte açmaktan mutluluk duyuyoruz. Dikmen Yaşlılar Lokali’nde diğer lokaller de olduğu gibi 60 yaş ve üzeri grubundaki yaşlılarımız üye olabilecekler. Ayrıca; emeklilerimiz ve mahalle sakinlerimize de hizmet edeceğiz. Biz burada birçok sosyal kültürel faaliyetin yanında ücretsiz çay, kahve hizmetleri de vereceğiz. Bu lokallerimizin sayısını da arttırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki günlerde yaklaşık 3 lokasyonda daha yaşlı lokallerimizin sayısını arttırarak Ankara’mıza hizmet etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz.”

SAĞLIKLI YAŞLI, SAĞLIKLI TOPLUM

Lokalden dolayı mutlu olduklarını dile getiren, Ayrancı Mahallesi Muhtarı Elif Doğan, “Ayrancı Mahallesi bu bölgedeki en büyük mahalle. Yaklaşık 17 bin seçmenimiz var. Bu hizmet de benim mahalle sınırlarımda bulunuyor bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediyesine, mahallem ve Çankaya adına çok teşekkür ediyorum. Bunun benim için ayrıca bir önemi var. Ankara Türkiye’nin başkenti, Çankaya Anıtkabir’in olduğu bir ilçe, biz de ona en yakın mahallelerden biriyiz. Mansur Başkan’ıma, Önder Başkan’ıma ve emeği geçen herkese mahallem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yaşlı Lokali’nin açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Aziziye Mahallesi Muhtarı Güldane Tenç ise; “Bugün burada çok güzel bir lokalin açılışında bulunuyoruz. Burada bulunan insanlarımızın gözlerinden ve yüz ifadelerinden de belli ki çok mutlular çünkü bölgemizin böyle bir yere ihtiyacı vardı. Yaşlılarımızın vakit geçireceği, sohbet edeceği, etkinlikler yapabileceği günlere ihtiyacı var. Ben mahallem adına da çok mutlu oldum. İnşallah burada mahalle sakinlerimle, Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği organizasyonlarda buluşuruz. Bu güzel lokali bizlere kazandırdığı için Mansur Başkan’ıma, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI

Dikmen Yaşlı Lokali açılışına katılan vatandaşlar ise mutluluklarını şu sözlerle dile getirdi:

Rengin Altınbaş: “Çankaya Yıldızevler Mahallesi’nde oturuyorum. Çok beğendik çok zevkli yapılmış, bundan sonra mutlaka geleceğiz.”

Sabiha Gümüş: “Burasına bayıldım, çok güzel olmuş. İnşallah bundan sonra buraya geleceğim. Bizlere bu güzel hizmeti sunan başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

Nejla Özbek: “Çok güzel bir ortam var burada. Çok mutluyuz. Artık eskisi gibi komşuluk falan yok bizler de burada kaynaşıyoruz. İnsanlar birbirlerini daha çok seviyor. Herkes medeni, burada olmak çok keyifli. Yaşlılar için bu ortam bir milli piyango. Başkanımız çok güzel şeyler yapıyor. Hepimiz ona saygı ve sevimizi sunuyoruz.”

Yıldırım Özbek: “Emekli eğitimciyim. Mansur Bey’in bu aktivitelerini çok beğeniyorum ve destekliyorum. Biz belli yılları yaşadık, yaş aldık ama yaşlanmadık. Hâlâ aktivitelerimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu şekilde lokallerin olması bizi aktif hâle getiriyor. Sevgi servettir, biz o sevgiyi Mansur Bey’in davranışlarında görüyoruz ve mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum.”

Durdu Evgötüren: “O kadar isabetli bir şey ki, özellikle belli yaş üzerindeki kişilerimizin her zaman dinlenmeye, övülmeye ihtiyaçları vardır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş bu konuda çok hassas ve birçok konuda olduğu gibi duyarlı. Nasıl ki gençleri, öğrencileri himaye ediyor ise en ihtiyaç duyan yaşlılarımız için de bu duyarlılığı gösterdi. Bundan dolayı Mansur Başkan’a çok müteşekkiriz.”