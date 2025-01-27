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Ankara Büyükşehir Belediyesi ''Dışişleri Şehitleri Anıtı'' projesini hayata geçiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ''Dışişleri Şehitleri Anıtı'' projesini hayata geçiriyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehit edilen Türk diplomatlar, yakınları ve Dışişleri Bakanlığı personelinin isimlerini ölümsüzleştirmek, kayıpların anısını yaşatmak ve toplumsal hafızada yer etmesini sağlamak amacıyla ''Dışişleri Şehitleri Anıtı'' inşa edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kahramanca ülkelerine hizmet ederek yaşamlarını yitiren şehitlerin isimlerini yaşatmaya devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı personeli ve büyükelçilerin anısını yaşatacak “Dışişleri Şehitleri Anıtı”; anı mekânı olarak ziyarete açık olabilecek ve serbest, ulusal ve tek kademeli fikir projesi yarışmasıyla belirlenecek.

ANIT BOTANİK PARK’A KONULACAK

Anıt; anı mekânı olarak ziyarete açık, erişilebilirliğinin kolay ve yeterli genişliğe sahip olması nedeniyle Botanik Park’ın Çankaya Caddesi üzerinde bulunan girişindeki belirlenen noktaya konumlandırılacak.

SON TARİH 28 NİSAN 2025

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı tarafından açılan “Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Mekânı Fikir Projesi Yarışması”na kayıt için son tarih 28 Nisan 2025 olarak belirlendi. Ulusal platformdaki sanatçı, mimar, heykeltıraş ve tasarımcılara açık olan proje için detaylara “yarismayla.ankara.bel.tr/” adresinden ulaşılabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehit edilen Türk diplomatlar, yakınları ve Dışişleri Bakanlığı personelinin isimlerini ölümsüzleştirmek, kayıpların anısını yaşatmak ve toplumsal hafızada yer etmesini sağlamak amacıyla ''Dışişleri Şehitleri Anıtı'' inşa edecek.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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