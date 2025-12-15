Ankara Büyükşehir Belediyesi ''Dünya Türk Dili Ailesi Günü'' paneline ev sahipliği yaptı

  1. Anasayfa
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” kapsamında Türk dünyasını bir araya getiren kültürel bir panele ev sahipliği yaptı. Kocatepe Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu üstlenirken; alanında uzman isimlerden Prof. Dr. Ahmet BicanErcilasun, Prof. Dr. İskender Öksüz ve zoom üzerinden de Prof. Dr. İlber Ortaylı panele konuşmacı olarak katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türk dünyasının kadim dil mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” kapsamında Türk dünyasını bir araya getiren panele ev sahipliği yaptı.

Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu üstlenirken, alanında uzman isimlerden Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. İskender Öksüz ve çevrim içi olarak da Prof. Dr. İlber Ortaylı panele konuşmacı olarak katıldı.

PANELE YOĞUN İLGİ

Panele; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Macaristan’dan temsilciler, akademisyenler, Türk toplulukları ve federasyonların temsilcileri, dernekler, büyükelçilik temsilcileri, ilçe belediyeleri ileçok sayıda davetli ve vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Oturumda özellikle Türk dilinin tarihi, Türk milletinin milli birlik ve beraberliğine katkısı, çağdaş Türk lehçeleri, kültürel etkileşim alanları, gelecek vizyonları ve Türk dünyası arasında dil temelli bağların güçlendirilmesi vurgulandı.

“TÜRKÇEYİ MÜKEMMEL KONUŞANLARIN SAYISI YÜKSEKTİR”

Panele çevrim içi olarak katılanProf. Dr. İlber Ortaylı Türk dillerinin geniş bir coğrafyaya yayılmış güçlü bir dil ailesi olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda Türk dillerinin doğal kaynağı olarak, Tuna boyuna kadar yaygın bir dil ailesi mevcut. Bunun en büyük özelliği insanların bir şekilde karşı karşıya geldiklerinde anlaşması diyebiliriz. Bazı kelimelere bakıyorsunuz Rusçalaşmış. Bu işlerin kökeni aslında Osmanlıca'dır. Türkçe’yi mükemmel konuşanların sayısı yüksektir. Sınırsız bir şekilde dil ayıklamak mümkün değildir. Yeni kelimeleri dağıtmak amacında değiliz. Eğer lehçeleri saymaya kalkarsanız 19. yüzyılda 25 bin lehçe sayarız.”

Panelde konuşanProf. Dr. İskender Öksüz ise dilin insanlık ve kültür açısından taşıdığı öneme değinerek şunları söyledi:

“İnsan, konuşan hayvandır diyebiliriz. Yani lisan sadece insana has bir özelliktir. Hayvanlarda katiyen lisan yoktur. Kelime öğrenebilirler fakat gramer yoktur. Gramer olmayınca da lisan yoktur. Lisan insana has bir özelliktir. Dil kültürdür. Kültürün kendisidir. Bir topluluğun yüksek kültürü doğar ve millet bu ortak yüksek kültüre dayanır. Fakat tarih, edebiyat, masal, destan, türkü, hatta din bile dile dayanır. Öyle nakledilir nesilden nesile.”

“TÜRK DİLİ AİLESİ GÜNÜ UNESCO TARAFINDAN KABUL EDİLDİ”

“15 Aralık bizim kutlu günümüzdür” ifadelerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:“3 Kasım günü,Dünya Türk Dili Ailesi Günü UNESCO tarafından kabul edildi ve şimdi bizim de dünyaca kabul edilmiş bir ‘Türk Dili Ailesi Günü’müz var. Şimdi bütün dünya Türklüğünün kutlayacağı dünyaca kabul edilmiş Dünya Türk Dili Ailesi Günü kabul edilmiştir. Bizim yazılı en eski belgelerimiz olan Türk Bengü Taşları yani Orhun Abideleri, onun üzerindeki Türkler tarafından icat edilmiş ve kullanılmış olan o Türk yazısı… 15 Aralık’ta alfabesi çözülen o Türk Kaanlığından kalma yazıları Orhun Anıtlarından hepimiz biliyoruz. Onlar Ergenekon’dan çıkmıştı. 5,6 Çin kaynağından tespit edildi. Göktürklerin yeniden türeyiş destanını keşfetmişlerdir. Avrupalılar'ın runikyazıtlar dediği yazı bugüne kadar meçhul iken Danimarkalı Wilhelm Thompson adlı bir bilgin 25 Kasım’da bu yazıyı çözmeyi başardı. 15 Aralık bizim için kutlu bir gündür.”

