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Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri 7/24 görevde

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri 7/24 görevde

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin sağlıklı, temiz ve güvenilir bir ortamda yaşayabilmesi için çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, cadde ve bulvarlarda dökülen ağaç yapraklarının mazgalları tıkayarak taşkınlara yol açmaması ve kaygan zemin oluşturmaması için yaprak temizliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde temizlik çalışmaları sürdürerek Başkentliler için daha sağlıklı, temiz ve güvenilir bir ortam sağlamayı amaçlıyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, altyapıda aksaklıklara yol açmaması, mazgalları tıkayarak taşkınlara sebebiyet vermemesi ve kaldırımlarda kaygan zemin oluşturmaması için  dökülen yaprakları cadde ve bulvarlardan temizliyor.

7/24 TEMİZLİK YAPILIYOR

Kent Temizlik İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı 650 personel; 105 vakumlu yol süpürge aracı, 14 kaldırım üzeri mini temizlik aracı ile 7/24 saat temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Yoğun olarak sonbahar aylarında dökülen yaprakların mazgalları tıkamaması ve vatandaşların kaldırım üzerinde güvenli bir şekilde yürüyebilmesi amacıyla yaprak temizliği yapıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Daire Başkanlığı Temizlik Birim Şefi Murat Kaçgan, şöyle konuştu:

“Bu aylarda yaprak dökümünün hızlanmasıyla mazgallar tıkanmakta ve bu nedenle yağış sonrası su baskını ve taşkınlıklara neden olmakta. Yağış sonrası oluşan su taşkınlıklarını önlemek ve vatandaşlarımızın emniyetli bir şekilde yürüyebilmeleri için yaprak temizliği yapıyoruz.”

 

Etiketler ankara büyükşehir belediyesi
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