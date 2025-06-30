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Ankara Büyükşehir Belediyesi Erken Çocukluk ve Kent Çalıştayı düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Erken Çocukluk ve Kent Çalıştayı düzenledi
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ABB ve UNICEF iş birliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, Ankara’da yaşayan ve erken çocukluk dönemi olan 0-8 yaş aralığındaki çocukların, kent hayatındaki varlıklarını görünür kılmak, kentsel tasarım, ulaşım, oyun alanları ve kamusal hizmetler gibi alanlarda hakları ve ihtiyaçlarını tartışmaya açmak, temel amaç olarak ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Çocuk Dostu Kent” çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çocukların gelişimi konusunda izlenen misyon kapsamında düzenlenen “Erken Çocukluk ve Kent” çalıştayında, çocukların kent genelinde ihtiyaçları olan alanlara ve haklara sahip olmalarının ve bu alanlara katılımlarının önemi masaya yatırıldı.

ÇOCUKLARIN KENTLE ÖZDEŞLEŞMELERİ HEDEFLENİYOR

Çocukların yaşadıkları kente olan aidiyet duygularını, kentsel alanlara katılımlarını ve bu alanları sahiplenme bilinçlerini geliştirmeyi hedefleyen program iki bölüm halinde sunuldu. Çalıştayın birinci oturumunda ilgili kurum ve kuruluşların proje sunumları yer alırken, ikinci oturumda ise grup çalışmaları eşliğinde “oyun hakkı ve erişilebilirlik”, “katılım ve temsiliyet”, “mekansal adalet” ve “aidiyet” başlıkları yer aldı.

“KENTİMİZİ ÇOCUK DOSTU BİR ŞEKİLDE TASARLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpçu etkinliğin amacı hakkında, “Amacımız, kentin çocuklar için daha güvenli, daha oyun odaklı ve daha erişilebilir bir şekilde tasarlanmasını konuşmak ve buradan çıkacak raporlarla ilçe belediyelere ve Büyükşehir Belediye’mize bir sunum yapacağız ve imkânlar dahilinde kentimizi çocuk dostu bir şekilde tasarlamayı hedefliyoruz” dedi.

“ÇOCUKLARIN EN BÜYÜK PROBLEMİ, EN BÜYÜK EKSİĞİ OYUN”

Turpçu sözlerine, “Büyük kentlerde yaşayan çocukların en büyük problemi, en büyük eksiği oyun. Biz bu oyunu yetişkinler olarak ve uzmanlar olarak nasıl daha ulaşılabilir kılabiliriz bugün burada bunu konuşacağız” şeklinde devam etti.

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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