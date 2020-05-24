Ankara Büyükşehir Belediyesi esnafa desteğini sürdürüyor

Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı; taksicilerden nakliyecilere kadar birçok sektörde hizmet veren esnafa maske desteğinde bulunuyor. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası üyelerine Büyükşehir Belediyesinin nakit desteğinin devam ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde çarşı esnafından pazarcı esnafına, taksicilerden nakliyecilere, minibüsçülerden kuaförlere kadar birçok sektördeki esnafa maske desteğinde bulunan Ankara Zabıtası, salgın sürecinde kapatma ve kısıtlama kararları nedeniyle gelir kaybına uğrayan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası üyelerine de nakit desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, ihtiyaç sahibi üyelerin banka hesaplarına nakit yardımı yapıldığını söyledi.

543 ESNAFA NAKDİ YARDIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın önderliğinde salgın sürecinin başından beri 30 bin personelle büyük bir sınav verdiklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, şu bilgileri verdi:

“Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ile birlikte bu odaya kayıtlı 4 bin 150 üyeden bin kadarının ciddi iş kaybı ve mağduriyeti olduğunu tespit ettik. Belediyemizin bu arkadaşlarımızın IBAN numaralarına göndermeye başladığı küçük bir katkısı olacak. Esnafımıza dağıtılmak üzere ayrıca bin adet kolonya ve 4 bin 500 maske getirdik. Bunların bir kısmını dağıtıyoruz, bir kısmını da esnafımız kendisi alacak. Bu odaya kayıtlı spor ve düğün salonlarında kullanılmak üzere 200 adet 15 litrelik dezenfektanı ve diğer iş yerlerine dağıtılması için 900 adet 5 litrelik dezenfektanı da ulaştıracağız. Esnafın dezenfeksiyona önem vermesini istiyoruz.”

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Orhan ise Büyükşehir Belediyesine iletilen taleplerinin geri çevrilmediğini belirterek, şu sözlerle teşekkür etti:

“Bu talepler neticesinde ihtiyacı olan 543 esnafımıza nakdi destekte bulundular. Her esnafımızın kendi IBAN numaralarına gönderildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a esnafların yanında olduğu ve bu süreçte destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum.”

BÜYÜKŞEHİR SERVİSÇİLER ODASI ÜYELERİNİ DE UNUTMADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi servis araçları esnafının da bu süreçte yanında olmaya devam etti.

Salgının en çok mağdur ettiği ulaşım sektörü grubundan birinin servisçiler olduğunu belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu açıklamalarda bulundu:

“Okulların kapatılmasıyla servisçiler önemli ölçüde iş kaybına uğradılar. Bu kapsamda maddi olarak çok zor durumda kalan 600 kadar servisçi esnafımızı oda başkanımızla birlikte tek tek inceleyerek değerlendirdik. Belediyemiz onların da IBAN numaralarına maddi destekte bulunmaya başladı. Servisçi esnafımıza maske ve kolonyalarını da Mansur Başkanımızın selamı ve sevgisiyle sunuyoruz.”

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı ise servis araçları esnafına verilen destekle ilgili şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi öncelikle ihtiyaç sahibi öğrencilerin servis ücretlerini karşılayarak başlattığı destek sürecini araçlarımızın dezenfeksiyonu yaparak devam ettirdi. Hala da araç dezenfeksiyonu ve dezenfektan, maske dağıtımı gibi desteklerde bulunmaya devam ediyor. Maddi anlamda da son bir haftada maddi desteğe ihtiyacı olan, bizden talepte bulunan yaklaşık 600 üyemizin IBAN numaralarına belirli miktarlarda ücret yatırıldı. Buradan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a ve Zabıta Daire Başkanı Sayın Mustafa Koç'a ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”

ESNAFTAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Oda Başkanları Şükrü Orhan ve Tuncay Elmadağlı birlikte esnafa maske ve kolonya dağıttı.

Kendilerine yapılan yardım ve hijyen desteği için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Mehmet Emin Yalçın, “Bu zor süreçte yanımızda oldunuz. Esnafın gerçekten yardıma çok ihtiyacı vardı” derken, Hüseyin Aygar, “Mansur Başkanımızdan memnunuz. Bu zor günümüzde bizlere destek olduğu için, yardımcı olduğu için sağ olsun. Okullar kapandı, şu anda servis araçlarımız boşta duruyor. Bu zor günlerde bizim gönlümüzü aldı. Bayram öncesi çok iyi oldu. Allah razı olsun” sözleriyle düşüncelerini paylaştı. Özellikle bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talepleri geri çevirmediğini gördüklerini ifade eden İsa Satılmış da, “Mansur Yavaş'ın desteğine çok teşekkür ediyorum. Biz ondan memnunuz” diye konuştu.