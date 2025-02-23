Ankara Büyükşehir Belediyesi ''Genç Akademi Bahçelievler''i hizmete açtı

Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için yeni projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi; Sıhhiye, Çayyolu, Ulus ve Batıkent’in ardından Genç Akademi Bahçelievler’i kente kazandırdı.

Gençlik odaklı çalışmalarıyla adından söz ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla hizmete açtığı ‘Genç Akademi’lerin sayısını artırmaya devam ediyor.

Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için yeni bir adım daha atan ABB; Sıhhiye, Çayyolu, Ulus ve Batıkent’ten sonra Bahçelievler BelPa Buz Pateni Tesisi’nin ikinci katında hizmet veren Genç Akademi Bahçelievler’i hizmete açtı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine; ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, ABB bürokratları ve Başkentli gençler katıldı.

YAVAŞ: “SADECE ŞUBAT AYINDA 18 BİN 232 GENÇ YARARLANDI”

Genç Akademi Bahçelievler’in açılış kurdelesini gençlerle birlikte kesen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuşmasında; ilki Sıhhiye’de açılan Genç Akademi’lerden alınan verimi gördükten sonra bu tür tesislerin sayısını artırmaya karar verdiklerini ifade ederek “Açtığımız Genç Akademileri bugüne kadar 294 bin genç kullandı. Biliyorsunuz 400 bin civarında üniversite öğrencisi var. Üniversite öğrencilerini bu pahalı kafelerden kurtarıp hatta sigara içilen bazı ortamlardan çıkarıp böyle nezih yerlere getirdik ve buralarda gençler birbirleriyle etkileşim içinde oluyor. Yine fikir adamları, fikir insanları buralarda geliyor, hatta öğretim görevlileri grup çalışmaları, seminerler, toplantılar da yapıyorlar. Eksik kaldığı yönlerde gençlerin kendilerini daha iyi yetiştirmeleri için çalışıyoruz. Sadece Şubat ayında bu merkezlerden 18 bin 232 genç yararlandı. Hâlâ tam anlamıyla duyurmuş değiliz” dedi.

“SİZLERİN KATKILARINI BEKLİYORUM”

Ankara’da okuyan gençlerin hepsinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin hizmetlerinden faydalanmasını istediklerini belirten Yavaş, Başkentli gençlere yapılan destekleri şöyle anlattı:

“Çünkü malum öğrencilerin imkânları kısıtlı. Barınma sorunu var, yemek sorunu var. Birçok belediyemiz gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi de dört merkezde akşamları öğrencilerimize ücretsiz yemek veriyor. Bu Ramazan ayında da hem iftar hem sahur olarak da yine aynı şekilde devam edecek. Ulaşımdan diğer gençlerin ihtiyacı ne varsa hepsinin yanında olmaya çalışıyoruz. Barınma ihtiyacı dâhil. Ayrıca 7 tane kütüphanemiz, 13 tane sessiz çalışma alanı ve çalışma istasyonumuz var. Yani Genç Akademilerin haricinde öğrencilerin rahatça gidip çalışabilecekleri yerler var. 5 tane espor merkezi açıldı. Ayrıca gençlerimizin yararlanacağı 14 tane yüzme havuzu, ikisi kapalı olmak üzere yaklaşık 20 tane spor salonu da gençlerimizin hizmetinde. Yine KPSS hazırlık çalışmalarında da kendilerine destek oluyoruz.”

Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nden de konuşmasında bahseden Yavaş, “Bugün Gençlik Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği, hediye ettiği Gençlik Parkı'nda Gençlik Merkezi, Gençlik Konseyi'miz var. Burada öğrenciler oradaki yöneticilerle yan yana gelip Ankara için ne talep ediyorlarsa onları bize iletiyorlar. Yani yönetime katılıyorlar. Sorumluluk hisseden, Ankara için sözü olan herkesi özellikle bu Gençlik Meclisimize katılmaya davet ediyorum. Eğer sizler kendi haklarınıza sahip çıkmazsanız bazen yöneticiler göremeyebiliyor sorunlarınızı. Sizlerin katkılarını bekliyorum” dedi.

YENİ TESİS MÜJDESİ: “BAHAR AYLARINA BİTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Gençlere hizmet verecek yeni tesisin çalışmalarının sürdüğünü de belirten Yavaş, “Sevgili gençler bir tane de Sıhhiye'de, yine Cumhuriyet Dönemi eserimiz Zafer Meydanı'nda bir tane daha büyük bir tesis açıyoruz. Orada da aynı zamanda 2-3 bin tane genç isterse oralarda sanat yapabilecekler, kendilerini geliştirebilecekler, rahat ders çalışabilecekler, toplantılar yapabilecekler ve orada güzel bir etkileşim olacak. Hem de Kızılay'a da bir ayrıca canlılık getirmiş olacağız. Bunun da müjdesini veriyorum. Bahar aylarında inşallah bitirmeye de çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Genç Akademi Bahçelievler’in bulunduğu BelPa Buz Pateni Tesisi’nin kullanılamaz hâlde ABB’ye bırakıldığını belirten Başkan Yavaş, şunları söyledi:

“Burası düğün salonuydu. Makineler eskimişti ve kullanılamaz haldeydi. Düğün salonunu tahliye ettikten sonra burada aşağıda aileler çocuklarını izleyebiliyorlar oturarak. Burada da gençler sakin bir ortamda hem ders çalışırken aynı zamanda dinlendirici bir görüntüyle salona bakmak suretiyle rahat bir ortam kendilerine hazırladık. İnşallah geleceklerine, kariyerlerine çok katkısı olur. Hep şöyle söylüyoruz; üniversite Ankara'da okunur. Genç dostu bir Ankara Büyükşehir Belediyesi var ama artık ilçe belediye başkanlarımız, böyle genç belediye başkanlarımız da çoğaldı. Kendileriyle daha rahat görüşebileceksiniz. Taleplerinizi iletebileceksiniz.”

“O MİLLETİN SABRI ÇATLADI”

ABB Başkanı Mansur Yavaş, açılış törenine katılan basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Basın mensuplarının “Son günlerde özellikle ekonomik kriz çok ciddi bir şekilde vatandaşa yansıyor. Ramazan ayı da yaklaşıyor. Ama bir yandan Cumhurbaşkanı da sabır mesajları veriyor. Belediyenin bu konuya dair çalışması olacak mı?” sorusuna Başkan Yavaş, şöyle cevap verdi:

“İktidarın sabır sabır deyip de o milletin sabrı çatladı. Eğer biz bu milleti sadece şu andaki hükümetin tasarrufuna bıraksak gerçekten çok ağır şeyler olur. Nasıl ağır şeyler olur? Biz Ankara'da 200 bin ailenin kışın üşümemesi için üç aylık kendilerine doğal gaz yardımı veriyoruz. Her ay birer kilo kendilerine et parası veriyoruz. Çeşitli desteklerimiz var. Onların çocuklarının ortaokul ve lise çocuklarını ücretsiz taşıyoruz. Daha küçük çocukların servis ücretlerini ödüyoruz, kırtasiye ücretlerini ödüyoruz. Yani Ankara'da yaşayanların durumlarını biliyoruz. Emeklilere de şu anda 65 bini geçti, düzenli olarak nakit ve diğer desteklerimizi yapıyoruz.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ KENDİ HÂLLERİNE BIRAKAMAYIZ”

Evet iktidar bugün altından kalkamayabilir, ekonomi bozuk olabilir ama biz yerel yöneticiler buna el atmadığımız takdirde o insanları kendi kaderine bırakmış olacağız. Buna müsaade etmiyoruz. Bizim görevimizdir, değildir demeden Ankara'da aç ve açıkta kim varsa tamamına sahip çıkıyoruz. Nasıl olsa hükümet sabredin diyor diyerek ihtiyaç sahiplerini kendi hallerine bırakamayız. 210 bin civarındaki aileye 2500 lira Ramazan yardımı yapıyoruz ki kendi ihtiyaçlarını gidip esnaftan kendileri alsın ve hiç olmazsa Ramazan ayında rahat bir şekilde ibadetini yapsın, orucunu tutsun, iftarını ve sahurunu güzelce yapsın diye. Yine en büyük özelliğimiz geldiğimizden beri dayanışma projeleri yapıyoruz, hayır yapmak isteyen insanlara da bir şekilde yol gösteriyoruz. Ramazanını huşu içerisinde yaşamasını sağlayacağız. Desteklerimiz bu şekilde devam edecek.”

GÜNER: “BİRER CUMHURİYET ATEŞİ OLARAK AYDINLIK GÜNLERE BİZLERİ TAŞIYACAKLAR”

Açılış törenine katılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini ve vatandaşların çeşitli sorunlarla mücadele ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Gençler, kadınlar, emekliler, emekçiler pek çok alanda artık hayattan umudunu kesiyor. Geleceğe karamsar bir şekilde bakıyor. Ama böyle bir dönemde biz onlara yalnız olmadığını hissettirebiliyorsak Mansur Başkan’ımızla birlikte eğer onlara başka bir geleceğin de mümkün olduğunu, onların yanında olan kamu bütçesini, kamu kaynaklarını onların lehine de kullanan yerel yöneticiler, idareciler olduğunu hissettirebiliyorsak ne mutlu bize diyorum. Bugün yurttaşlarımız maalesef devletin yapması gereken, merkezi idarenin yapması gereken pek çok çalışmayı, faaliyeti biz yerel yöneticilerden bekliyor. Pek çok yerde okul sorunları bize geliyor. Devlet hastanesi isteyen yurttaşlarımız bile var bizlerden. Çünkü vatandaş artık genel iktidardan umudunu kesmiş durumda. Ben inanıyorum ki genç arkadaşlarımız burada bilgi birikimlerini paylaşacaklar, fikirlerini paylaşacaklar, yeteneklerini geliştirecekler ve ülkemiz için birer Cumhuriyet ateşi olarak aydınlık günleri bizleri taşıyacaklar. Biz onlara güveniyoruz, onlara inanıyoruz. Onların başarılı olacağına kalpten inanıyoruz.”

EĞİTİM VE SPOR BİR ARADA

15-35 yaş aralığındaki Başkentli öğrenciler; diğer tesislerde olduğu gibi Bahçelievler Genç Akademi’ye üye olarak modern ve konforlu çalışma ortamlarından yararlanabiliyor.

650 metrekare alanda hizmet veren Genç Akademi Bahçelievler, 200'ü aşkın oturma kapasitesiyle, öğrencilere hem bireysel hem de grup çalışmaları yapabilme imkânı sunuyor. Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenen sesli ve sessiz çalışma alanları ile hizmet veren tesiste; çok amaçlı salon, çeşitli etkinlikler ve toplantılar için uygun bir ortam da bulunuyor. Öğrenciler, akademik çalışmalarını gerçekleştirebileceği gibi aynı zamanda dinlenip sosyal etkinliklerde de bulunabilecekleri keyifli bir atmosferde vakit geçirebilecek.