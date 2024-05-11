Ankara Büyükşehir Belediyesi gençleri geleceğin mesleklerine hazırlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentli gençleri geleceğin mesleklerine hazırlıyor. ''Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi'' kapsamında 29 kadının katılımıyla Dijital Pazarlama eğitimi tamamlanırken, Drone Pilotluğu teorik eğitimini tamamlayan 25 öğrenci de ilk uygulamalı drone uçuşunu gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi “Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi” kapsamında farklı branşlardaki meslek edindirme kurslarıyla Başkentlileri geleceğin mesleklerine hazırlıyor.

Kadınların, dezavantajlı bireylerin ve iş hayatında aktif olmayanların öncelendiği Avrupa Birliği destekli projede, öğrenciler alanında uzman eğitimciler tarafından Android Mobil Programlama, Web Güvenliği ve Log Kayıt Analizi (Siber Güvenlik), Güneş Panelleri Bakım Onarım ve Montajı, Drone Pilotluğu Eğitimi (İHA), Enerji Yöneticiliği, Dijital Reklamcılık ve 3D Grafik Animasyon branşlarında eğitim alıyor.

“29 KADIN ÖĞRENCİ DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİNİ TAMAMLADI”

İş gücündeki dijital ve teknolojik dönüşüme uygun olarak becerilerin geliştirilmesi yoluyla istihdam edilebilirliğin artırılmasının hedeflendiği proje kapsamında 29 kadın öğrenci 44 saat süren Dijital Pazarlama eğitimini tamamladı. Drone Pilotluğu Eğitimi alan 25 öğrenci ise 36 saat süren teorik eğitimin ardından pratik eğitimlerine başladı. 204 saat sürecek pratik eğitiminin ardından öğrenciler İHA-1 Ticari Pilot lisansına sahip olacak.

“MESLEK KAZANDIRMA FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak meslek kazandırma faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, “Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi”ne ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu çerçevede günümüzdeki gelişime göre oluşan bazı branşlarda kurslara başlamış bulunuyoruz. Bu kurslarımız da devam edecek. Geleneksel mesleklerin zaman içerisinde artık talebi azalıyor ve fonksiyonunu kaybediyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun bu ihtiyacına cevap verme noktasında böyle bir proje oluşturduk ve başarılı bir şekilde devam edecek.”

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMINI ARTIRMAK HEDEFLENİYOR

Bozkurt proje ile kadınların iş gücüne katılım oranını da yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, “Ülkemizde kadınların iş gücüne katılımı Avrupa Birliği ülkelerinin 3’te 1’i oranında. Bu projeyle kadınların iş gücüne katılım oranının da yükseltilmesi amaçlanmakta. Ayrıca günümüzde geleceğin meslekleri olarak kabul edilen başlıklarda kadın istihdamını artırmak gibi amacı var bu projenin” dedi.

Dijital Pazarlama ve Drone Pilotluğu eğitimine katılan öğrenciler memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

Dijital Pazarlama Eğitmeni Ahmet Çağatay Sayışman: “İstihdam oluşturma projesi kapsamında bizler burada dijital pazarlama eğitimi veriyoruz. Dijital pazarlamanın içerisinde sosyal medya, Google SEO, dijital pazar yerleri… Buralara girişler nasıl oluyor veya ‘bir web sitem Google’da ön tarafta nasıl çıkıyor’ ya da ‘sosyal medyam sosyal mecrada nasıl önde çıkıyor?’ Bunlar hakkında katılımcılara bilgiler veriyoruz. Hızlandırılmış bir program. Sonrasında da son bir sınav yapılıp öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.”

Dilşat Uludağ: “İstihdam oluşturma projesini Ankara Büyükşehir Belediyesinin sayfasında gördüm. Sosyal medya kullanımı ve burada doğru şeyler yapabilmek adına Dijital Pazarlama’ya başvurdum. İnternet üzerinden bir şeyleri doğru yapmayı planlıyorum. Doğru mecralara başvurmayı, bu başvuruları yaparken doğru şekilde başvurmayı planlıyorum. Kalıcı olabilmek adına, kaliteli şeyler yapabilmek adına doğru bilgiyi öğrenmeye geldim. Doğru şeyler yapmak istiyorum.”

Mine Gazioğlu: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya sayfası üzerinden paylaşımını gördüm ardından başvuru yaptım. İletişim mezunuyum ablamın medya şirketi var çekimlerde drone kullanıyorlar ben de belgeli bir şekilde kullanmak için fırsatı değerlendirmek istedim. Eğitimimiz güzeldi, teorik eğitim kısmında uzman pilotlar tarafından gerçekleştirildi.”

Erdeniz Serinoğlu: “Drone eğitimi beklediğim bir eğitimdi zaten. Araştırmalarım sonucu ücretsiz bir eğitim verdiğini öğrendim belediyemizin. Hem yol imkânı sağladıkları için hem burada güzel bir eğitim ve ortam sağladıkları için herkese teşekkür ediyorum. Eğitim veren hocalarımıza da teşekkür ediyorum.”

Narin Gül Bozkurt Şahin: “Bir STK’de temsilciyim arama kurtarma çalışmalarında bize yardımcı olur düşüncesiyle başvurduk. Eğitimler çok çok iyiydi. İlk teorik eğitimlerimizi hem telsiz hem uçuşla ilgili eğitimlerimizi aldık. Bugün de uygulamalı drone uçuşuna başladık. Çok memnunum. Tahmin ediyorum ki biz sahaya indiğimiz zaman çok işimize yarayacak. Çünkü artık teknoloji insan bedeninden biraz daha öne geçti.”

Sabri Genç: “Ziraat mühendisiyim. Biz sahalarda ilaçlamak için kullanıyoruz ZİHA olarak geçiyor. Bizim sahalarda kullanabilmemiz için İHA-2 oluyor ama bu iş için başlangıç için İHA-1 almamız gerekiyor. Ben de başvurdum hem de alanım piyasada da kullanıyorum. Güzel oldu eğitimimiz güzeldi, verimliydi. Şimdi de uygulamamızı yapıyoruz.”

Hakan Çetin: ‘‘Sivil havacılık okudum bununla birlikte İHA eğitimi almak için Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla olan eğitime katıldım. Gayet güzel eğitim alıyoruz. Arkadaşlarla iyi bilgiler öğrendik eksik bilgilerimizi tamamladık. Bizlere bu imkânı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz.’’