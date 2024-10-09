Ankara Büyükşehir Belediyesi HPV aşısı uygulamasını başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş’ın liderliğinde önemli bir sağlık projesini daha hayata geçirdi. Gazi Üniversitesi Hastanesi ile iş birliğinde, sosyal destek alan ailelerin 9-30 yaş arası çocuklarına ücretsiz HPV aşısı uygulanmaya başlandı. 15 milyon 180 bin liralık bütçeyle gerçekleştirilen projede, 251’i 15 yaş altı, 1324’ü ise 15 yaş üzeri olmak üzere toplam 1575 kişinin başvurusu kabul edildi. Proje kapsamında 2 bin kişinin aşılanması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi verdiği sözler bir bir hayata geçiyor.

SMA taşıyıcı taraması, Tip 1 diyabet hastası öğrencilere diyabet sensörü desteği gibi birçok yenilikçi projenin ardından, şimdi de sosyal destek alan ailelerin çocuklarına ücretsiz HPV aşısı uygulaması başladı.

Sağlık alanındaki öncü projeleriyle dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk defa Başkan Mansur Yavaş tarafından duyurulan ‘Sosyal destek alan ailelerin çocukları için ücretsiz HPV aşısı’ uygulamasını başlatarak önemli bir adım daha attı. 9-30 yaş aralığındaki bireyleri kapsayan HPV Aşı Programı için 20 Mart-20 Nisan 2024 tarihleri arasında başvurular kabul edildi. Gazi Üniversitesi Hastanesi iş birliğiyle gerçekleştirilen programda 15 yaş altı 251 ve 15 yaş üzeri 1324 birey olmak üzere toplam 1575 kişinin başvurusu kabul edildi. 15 milyon 180 bin liralık bütçe ayrılan projede 5 bin doz HPV aşısı temin edilirken, ilk dozlar Gazi Hastanesi’nde yapılmaya başlandı. Projenin ilk etabında 2 bin kişinin aşılanması planlanıyor.

9-30 YAŞ ARASINDAKİ KADINLARA UYGULANIYOR

Ücretsiz HPV aşısı uygulamasıyla ilgili detayları paylaşan Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, Ankara halkının sağlığına katkı sağlamak amacıyla çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık alanında birçok projeye imza attıklarından bahseden Ünsal, “Bugün de HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz” dedi. Proje kapsamında 9-30 yaş arasındaki kız çocuklarına ve kadınlara, rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik üç doz HPV aşısı yapılacağını belirten Ünsal, “İlk doz bugün uygulanıyor, ikinci doz 2 ay sonra ve üçüncü doz ise 6 ay sonra yapılacak. Bu proje, yaklaşık bir yıl sürecek” diye konuştu.

11 BELEDİYE ANKARA’DAN DESTEK ALDI

Türkiye’de ilk kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın duyurduğu projeye yaklaşık 11 belediyenin teknik destek almak için başvurduğunu, bunlardan 6’sının büyükşehir belediyesi olduğunu kaydeden Ünsal, konuşmasının sonunda sosyal devlet ilkesine vurgu yaparak, “Gönül ister ki bu aşılar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeme kapsamına dahil edilsin ve tüm vatandaşlarımız bu aşıdan faydalanabilsin” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. BOSTANCI: “BU İŞ BİRLİĞİNDEN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Aşı uygulamalarının Gazi Üniversitesi Hastanesi bünyesinde sürdüğünü belirten Başhekim Prof. Dr. Prof. Dr. Hasan Bostancı da, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile daha önce de iş birliği yaptıklarını hatırlatarak, “Onlarla bu iş birliğini yapmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu uygulama yayılarak tüm Türkiye’de devam edecektir” dedi.

PROF. DR. ŞENOL: “ENFEKSİYONU ÖNLEMENİN TEK YOLU AŞI”

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen projenin önemine dikkat çekerek, “Çok önemli bir sosyal sorumluluk projesinin parçası olmak, üçüncü basamak bir hastane olarak bizim için gurur verici. Burası Türkiye’nin ilk erişkin aşı merkezi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz projenin, kız çocuklarını, kadınları ve aslında her bireyi ilgilendiren bir kanser aşısı olması çok mühim” diye konuştu.

Aşının etkinliği üzerine vurgu yapan Şenol, “HPV aşısı, özellikle 15 yaş altındaki bireylere uygulandığında yüzde 99,5 oranında koruma sağlıyor. Enfeksiyon kadın ve erkek bireylerin yüzde 85’ini etkiliyor. Dileriz ki Türkiye’deki tüm kadınlar ve erkekler bu aşıya kavuşur. Bu enfeksiyonu önlemenin başka bir yolu yok” ifadelerini kullandı.

“HER GÜN ÜÇ KADIN RAHİM AĞZI KANSERİNDEN ÖLÜYOR”

Türkiye’de her gün 7 kadının rahim ağzı kanseri tanısı aldığını ve 3 kadının bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Şenol, “Aşı, bilimsel bir buluş ama iyi merkezlerde kayıtlı bir şekilde yapılması gereken çok önemli bir uygulamadır. Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı ekibi olarak, erişkin aşı merkezinin yürütülmesinden ve projenin hazırlanmasından sorumluyuz. Hem Gazi Üniversitesi’ne hem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ekibime hem de böyle büyük bir projeye imza attığı için Ankara Büyükşehir’e çok teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

HALK SAĞLIĞI KONUSUNDA İLKLERE İMZA ATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, HPV aşısı dışında sağlık alanında birçok yenilikçi projeye imza atmaya devam ediyor. LGS ve YKS’ye giren Tip 1 diyabet hastası öğrencilere diyabet sensörü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda Türkiye’de ilk kez ücretsiz SMA taşıyıcılık testi uygulamasını başlattı. Bu proje daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından Ulusal Aşı Programı’na alındı. Bunun yanı sıra, ilk yardım ve ileri sürüş teknikleri eğitimleri ile solunum fonksiyon testi gibi hizmetlerle de halk sağlığına katkı sağlanmaya devam ediliyor.

VATANDAŞLARDAN MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Gazi Üniversitesi Hastanesi Yetişkin Aşı Merkezi’ne gelerek ilk doz HPV aşısını yaptıran vatandaşlardan bazıları şunları söyledi:

Buse Nur Taşman: “Proje için Mansur Başkan’ımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. HPV aşısı serviks kanserinden kadınların korunması için çok önemli bir aşı. Çok yüksek fiyatlara yapılıyor, 3-4 doz şeklinde uygulanıyor. Belediyemizin bize bu projede öncelik sağlaması çok önemli ve değerli. Hem kendim hem de hemcinslerim adına çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Ankara’mız için de çok büyük ve değerli bir proje.”

Ayça Ordu: “Çevremde çoğu insan pahalı olması nedeniyle bu aşıyı yaptıramıyor. Birçok riski önlediğini biliyorum. Durumu olmayanlar için çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum.”

Kübra Zeytün: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a bize böyle bir imkân sağladığı için teşekkür ediyoruz. HPV önemli bir aşı ve ücretli olmasından dolayı birçok kişi yaptıramıyor.”