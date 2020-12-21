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  4. 21 Aralık 2020 13:49

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile eczaneler atık ilaçlar için el ele verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekosistem ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturan atık ilaçları çevreye zarar vermeden imha edebilmek amacıyla “Evsel Atık İlaç Toplama Kampanyası” başlatıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile eczaneler atık ilaçlar için el ele verdi
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 Evlerde biriken ve kullanım ömrünü tamamlamış ilaçların eczaneler aracılığıyla toplanması için Ankara Eczacı Odası ile protokol imzalayan Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede 180 eczaneye atık ilaç toplama kutuları yerleştirecek.

   Toplum ve çevre sağlığı için önemli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni yıldan itibaren kullanılmayan ya da raf ömrünü tamamlayan ilaçların toplanması için yeni bir kampanya başlatıyor.

   Büyükşehir Belediyesi tarihi geçen evsel atık ilaçların çevreye zarar vermeden imha edilmesi amacıyla Türk Eczacıları Birliği (TEB) 2. Bölge Ankara Eczacı Odası ile protokol imzaladı.

 DOĞAYI KORUMAK İÇİN ECZANELERLE İŞ BİRLİĞİ

   Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30829 Sayılı “Sıfır Atık Yönetmeliği” ile evlerde biriken kullanım ömrünü tamamlamış ilaçların eczaneler aracılığıyla toplanması için Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Eczacı Odası iş birliği yaptı.

   Doğanın korunması için başlatılan projede gönüllülük esasıyla belirlenen eczanelere, özel toplama ekipmanları konularak atık ilaçların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi sağlanacak.

19 İLÇEDE 180 ECZANE İLE PROJE BAŞLIYOR

   Ocak ayından itibaren ilk etapta 19 ilçede 180 eczaneye Büyükşehir Belediyesi tarafından atık toplama kutuları yerleştirilecek.

    Ekosistem ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturan atık ilaçların toplanması için başlatılacak kampanyayı Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü yürütecek.

    “Evsel Atık İlaç Toplama Kampanyası” kapsamında Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle ilçeleri başta olmak üzere 19 ilçede 180 eczane ile anlaşma sağlandı.

    Kampanyaya destek olmak ve daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, “(0312) 507 33 17”  numaralı hattı arayabilecek.

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