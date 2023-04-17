Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Barolar Birliği arasında “Ortak Hizmet Projesi” protokolü imzalandı. Protokol kapsamında; Ulus İş Hanı’nın uygun görülen kısımları büro açma imkânı olmayan yeni mezun avukatların kullanımına açılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Barolar Birliği arasında Ortak Hizmet Projesi protokolü imzalandı.

Başkanlık Makamında gerçekleşen imza töreninde protokolü ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan imzaladı.

“SEVİNDİRİCİ BİR PROTOKOL İMZALADIK”

İmzalanan protokolü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yavaş, “Hem Ulus'u canlandırmak hem de mesleğe yeni başlayan avukatlara destek olmak amacıyla Türkiye Barolar Birliği ile sevindirici bir protokol imzaladık. Ulus İş Hanı’nın uygun görülen kısımlarını büro açma imkânı olmayan yeni mezun avukatların kullanımına açacağız” ifadelerini kullandı.

YENİ MEZUN AVUKATLAR ÜCRETSİZ OLARAK FAYDALANACAK

Ulus’un ayağa kalkması için bölgeyi canlandırmaya yönelik adımlar atan Ankara Büyükşehir Belediyesi imzalanan protokol kapsamında; Ulus İş Hanı’nın uygun görülen kısımlarını Türkiye Barolar Birliği’ne ve Ankara Barosu’na tahsis edilecek.

Tahsis edilen kısım yeni mezun avukatların büro olarak kullanabileceği bir alan haline getirilecek. Avukatlar, söz konusu alandan randevulu sistemle ücretsiz olarak faydalanabilecek.