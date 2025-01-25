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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı: ''Önlem almak hayat kurtarır''

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı: ''Önlem almak hayat kurtarır''
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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangın riskine karşı Ankaralılara önemli uyarılarda bulundu. İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, “Tehlike gelmeden önlem almak, can ve mal güvenliği için en önemli adımdır. Yangın merdivenlerini ve kaçış hollerini boş bırakın, tahliye kapılarını asla kilitlemeyin” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı, binalarda alınması gereken yangın güvenlik önlemleri konusunda önemli bir çağrı yaptı. Afet yönetiminde en kritik aşamanın “önlem” olduğunu vurgulayan İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, şu ifadeleri kullandı: 

“Ankara İtfaiyesi olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bazı bilgiler verip, birtakım uyarılarda bulunmak istiyoruz. Afet yönetiminde 4 aşama vardır; önlem, hazırlık, müdahale ve iyileştirme. Bunlardan en kolayı ve en ucuzu önlem aşamasıdır. Tehlike gelmeden önlem almak, can ve eşyanın korunması için çok büyük önem arz etmektedir. Örneğin, binalarımızda bulunan yangın merdivenlerinin ve kaçış hollerinin kaçışı engellemeyecek şekilde boş bırakılması, yangın tahliye kapılarının asla kilitli olmaması gerekmektedir. Ayrıca binalarımızda bulunan algılama ve uyarı sistemleri, acil durum yönlendirme ve aydınlatma armatürleri ile söndürme sistemlerinin çalışır durumda olması ve periyodik kontrollerinin yapılması çok önemlidir.”

BİNA YÖNETİCİLERİNE ÇAĞRI

Çeri, apartmanlarda eksikliği fark edilen yangın güvenlik ekipmanlarının bina yöneticilerine bildirilmesi ve bu eksiklerin hızla giderilmesi gerektiğini belirtti. Bacaların düzenli olarak temizlenmesi gerektiğinin altını çizen Çeri, “Bunun için de Ankara İtfaiyesi tarafından yetkilendirilen baca temizleme firmalarına Ankara Büyükşehir Belediyesi internet sitemizin ana sayfasından ulaşabilirsiniz” diye konuştu.

“EVDE OLMADIĞINIZDA ŞALTERLERİ VE VANALARI KAPATIN”

Elektrik ve doğal gaz kaynaklı yangınların önüne geçmek için vatandaşları daha dikkatli olmaya davet eden Çeri, “Vatandaşlarımızın evlerinde bulunmadığı zamanlarda, elektrik şalterleri ile su ve doğalgaz vanalarını kapatmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

EĞİTİCİ VİDEOLAR VATANDAŞIN HİZMETİNDE

Çeri, Ankara Büyükşehir Belediyesinin web sitesinde yer alan eğitici videoların yangın güvenliği konusunda farkındalığı artıracağını ifade ederek şunları söyledi:

“İnternet sitemizde bulunan eğitici videolarımızda konut içerisi ve yaşam alanlarımızda almamız gereken tedbirler yer almaktadır. Vatandaşlarımızın bu videoları izlemeleri, gerekli tedbirlerin alınması konusunda yardımcı olacaktır.”

 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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