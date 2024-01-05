Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü'nün 2023 yılı faaliyet raporu yayınlandı

Kadın dostu uygulamalarla toplumsal farkındalık çalışmalarına imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Şube Müdürlüğünün 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nu internet adresi üzerinden paylaştı. 2023 yılında toplam 15 bin 486 kadına ulaşıldığı belirtilen raporda; kadın sığınmaevlerine başvuran kadınların yüzde 23.4’ünün fiziksel, yüzde 61.9'unun psikolojik, yüzde 1.9'unun cinsel ve yüzde 3.8'inin ekonomik şiddete maruz kaldığı ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çocukları, gençleri, yaşlıları kadınları ve engellileri kapsayan kırılgan gruplara yönelik sosyal içermeyi hedefleyen örnek uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalık yaratan çalışmalar yürüten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü; 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayınladı.

MERKEZE 2023 YILINDA TOPLAM 15 BİN 486 KADIN BAŞVURDU

Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde yayınlanan rapor aynı zamanda üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlarla da paylaşıldı. 2023 yılında toplam 15 bin 486 kadına ulaşıldığı belirtilen raporda; kadın sığınmaevlerine başvuran kadınların yüzde 23.4’ünün fiziksel, yüzde 61.9'unun psikolojik, yüzde 1.9'unun cinsel ve yüzde 3.8'inin ekonomik şiddete maruz kaldığı ifade edildi.

EN ÇOK BAŞVURU İLKOKUL MEZUNLARINDAN

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda sosyal ve ekonomik veriler de yer aldı. Eğitim seviyesi azaldıkça Kadın Danışma Merkezlerine başvuru yapan kadın sayısının arttığı gözlemlendi. Başvuran kadınlardan 100 ilkokul, 40 ortaokul, 175 lise, 146 üniversite ve 5 yüksek lisans-doktora mezunu iken 9 kadının da okuma yazma bilmediği istatistiklere yansıdı.

EN ÇOK TELEFONLA DANIŞMANLIK HİZMETİ TERCİH EDİLDİ

Merkezlere başvuran evli kadın oranı yüzde 58.9 ile 280 kişi, bekâr kadın oranı yüzde 41.1 ile 195 kişi olarak belirlendi. Kadın Danışma Merkezine 2023 yılında yüzde 39.6 oran ile 188 kadın yüz yüze görüşmeyi, yüzde 60.4 oran ile 287 kadın ise 7/24 açık olan “0549 248 64 86” numaralı hattı arayarak telefonla danışmanlık hizmeti almayı tercih etti.

KADIN SIĞINMAEVLERİNDEN 93 KADIN VE 42 ÇOCUK YARARLANDI

Kadın Sığınmaevlerine ait verilere de yer verilen raporda; 2023 yılında toplam 93 kadın ve 42 çocuğun yararlandığı ifade edililirken kadın sığınmaevlerinden yüzde 21 oran ile 45-59 yaş grubu 19 kadın, yüzde 31 oran ile 18-29 yaş grubu 29 kadın, yüzde 48 oran ile 30-44 yaş grubu 45 kadın hizmet aldı.

Sığınmaevlerinde; 12 saat araç hizmeti, 30 yatak kapasitesi, bağımsız oda, etkinlik alanı, engelli dostu alanları ve çocuk parkı hizmeti de veriliyor. Kurum bünyesinde; bir sorumlu müdür, üç sosyolog, bir çocuk gelişim uzmanı, bir tekniker, iki psikolog, üç gece nöbetçisi, dört güvenlik personeli, bir spor eğitmeni ve bir şoför görev yapıyor.

BÜYÜKŞEHİR DEPREM DÖNEMİNDE KADINLARIN YANINDA OLDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve Ankara’ya yerleşen kadınların ihtiyaçları tespit edilerek yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla çeşitli 'kadın dostu' projeler hayata geçirildi.

Kesikköprü Kamp Alanı’nda kurulan kadın üretim atölyesinde depremden etkilenen 51 kadın misafir edilerek 8 hafta boyunca ürettiği el emeği ürünler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının da katkılarıyla Başkentlilerle buluşturuldu. El emeği ürünlerin ham maddeleri hiçbir kamu kaynağı kullanılmadan, tamamen gönüllü bağışlarla kadınlara destek olmak için ücretsiz temin edildi. Kadın dayanışmasının güzel bir örneği olan kermeste ürünler satışa çıkarılarak elde edilen gelir depremden etkilenen kadınlar için kullanıldı.

2023 YILINDA REKOR BAŞVURU

Kadın Danışma Merkezlerine 1 yıl içerisinde rekor başvuruda bulunan kadınların ihtiyaç analizi yapılarak psikolojik ve sosyal destek almaları sağlandı. 2022 yılında kayıtlara geçen veriler ile 2023 yılı içerisinde tespit edilen verilerin karşılaştırması ise şöyle;

-Başvuran kadın sayısı: 2022’de 7 bin 326 iken 2023'de 15 bin 486,

-Hukuki Danışmanlık sayısı: 2022’de 98 kişi iken 2023’de 319 kişi,

-Psikolojik Danışmanlık sayısı: 2022’de 47 kişi iken 2023’de 124 kişi,

-Etkinlik ve saha çalışmalarında ulaşılan sayı: 2022’de 2 bin 293 kişi iken 2023’de 8 bin 853 kişi,

-Eğitim ve seminer verilen sayı: 2022’de 275 kişi iken 2023’de 583 kişi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Kadın Danışma Merkezi Ulus Gençlik Parkı içerisinde yer alan binada faaliyetlerini sürdürüyor. 4 farklı nokta olan Keçiören, Şafaktepe, Beypazarı ve Hasanoğlan bölgelerinde Kadın Danışma Birimi hizmet veriyor. Merkezde; 1 sorumlu uzman psikolojik danışman ve şef, 4 sosyolog, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 sosyal hizmet teknikeri, 2 psikolog, 1 eğitmen, 2 avukat ve bir tercüman görev yapıyor.

Ulus Gençlik Parkı Danışma Merkezi’nde fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ya da uğrama riski altında bulunan kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmetinin yanı sıra ücretsiz psikolojik danışmanlık ve hukuksal danışmanlık desteği de sağlanıyor.

"ŞİDDETSİZ İLETİŞİM" SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Büyükşehir Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile Dr. Öğretim Görevlisi Dilek Avcı tarafından "Şiddetsiz İletişim” konulu seminer düzenlendi. Seminerde, Kadın Danışma Merkezinin işleyişi ve hizmetleri hakkında katılımcılara ayrıntılı sunum yapılarak bilgi verildi. Çocuk Meclisi binasında gerçekleştirilen konferansa Ankara Büyükşehir Belediyesinin birimlerinde çalışan personeller ve davetliler katıldı.

MOR HARİTAM BELEDİYELERE İLHAM OLDU

Mor Haritam Projesi Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin (UN WOMEN) Türkiye’de desteklediği ilk akıllı çözüm projesi olarak değerlendirildi. Harita, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan "Yerel Eşitlik Eylem Planı” kapsamında kentin kadınlar için daha güvenli hâle getirilmesi amacıyla 2020 yılında hayata geçirildi.

Mor Haritam uygulaması çeşitli platformlar aracılığıyla ülkemizde 48 belediyeye, dünyada ise Avusturya, Arnavutluk, İsveç olmak üzere 3 ülkeye tanıtıldı. 6 belediye bilgi paylaşımı için Ankara Büyükşehir Belediyesine teknik ziyaret gerçekleştirdi. Gaziantep, İstanbul ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri ile Samsun Atakum Belediyesi Mor Haritam uygulamasından ilham alarak benzer projeleri hayata geçirdi. Uygulama ile kullanıcılar tarafından riskli olarak bildirilen bölgelerde ENERJİSA ile iş birliği içerisinde sokak ve mahalle aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi. Uygulama sayesinde İsveç Krallığı Büyükelçiliği ve UN WOMEN ile kalıcı iş birliği zemini de oluşturuldu.

Raporda yer alan tüm bilgilere “https://www.ankara.bel.tr/kadin-calismalari/yillik-rapor” adresi üzerinden ulaşılabilir.