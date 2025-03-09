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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar Günü'nde hijyen kiti ve karanfil hediye etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar Günü'nde hijyen kiti ve karanfil hediye etti
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ''8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü''nü birbirinden çeşitli etkinliklerle kutladı. Büyükşehir Belediyesi kadın emeği pazarından ağaç dikme etkinliğine, led ekranlarla kutlama mesajından hijyen kiti ve karanfil dağıtımına kadar pek çok organizasyona ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nü çeşitli programlarla kutladı.

İLÇE İLÇE HİJYEN KİTİ VE KARANFİL

Büyükşehir Belediyesi kadın emeği pazarından ağaç dikme etkinliğine, led ekranlarla kutlama mesajından hijyen kiti ve karanfil dağıtımına kadar pek çok organizasyona ev sahipliği yaptı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çamlıdere, Kızılcahamam, Kahramankazan, Şereflikoçhisar, Kalecik, Elmadağ ve Çubuk’ta hem pazarcılık ile geçimini sağlayan üretici kadınlara hem de ilçe sakini kadınlara karanfil ve hijyen kiti hediye etti.

BÜYÜKŞEHİR KADINLARI UNUTMADI

Hijyen kiti ve karanfil hediye edilen kadın vatandaşlar, kadınlar gününe özel şu mesajları verdi:

-Selvinaz Okçu: “Kadınlar ayakta durmaya uğraşsın. Kendi alın terlerini kazanmaya baksınlar.”

-Seda Karagüney: “Kadınlar emekçidir köy kadınları daha da emekçidir. Bunları kendimiz yetiştiriyoruz kendimiz satıyoruz. Güçlü olmak için kadınlarla birlik olmamız lazım.”

-Selma Lezgi: “Bizi hatırladıkları unutmadıkları için teşekkür ederiz. Zor emeklerle üretiyoruz satıyoruz. Kadınlar her zaman ayaklarının üzerinde durmalı. Allah Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bizi unutmadıkları için Büyükşehir’e teşekkür ediyorum.”

-Nurseli Şen: “Kadınlar bütün zorluklarla mücadele ediyor. Kadınların hakları yeniyor. Kadınlar okusunlar üretsinler.”

-Ceren Lokman: “Kadınlar çok güçlüler bunu unutmasınlar. Yaptıkların işin peşinden gitsinler kadınlar isterlerse her şeyi başarırlar.”

-Sultan Öztürk: “Büyükşehir’e teşekkür ediyorum biz kadınları hatırladığı için. Her gün kadınlar hatırlanmalı.”

-Gülendam Aslıpek: “Çok değerli bir gün kıymetini bilenler için. Kadınlar ayakları üstünde dursunlar. Kendileri için yaşasınlar.”

-Dilek Yılmaz: “Kadınların ölmediği çocukların zarar görmediği yıllar olsun hepimiz destek verelim kadınlar için.”

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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