Ankara Büyükşehir Belediyesi konser iptalinden vazgeçti
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Ankara Büyükşehir Belediyesi TUSAŞ'a yönelik saldırının ardından iptal ettiği konser kararından vazgeçti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, TUSAŞ saldırısının ardından iptal ettiği konser kararından vazgeçti. 28 Ekim’de Mert Demir, 29 Ekim’de ise Ebru Gündeş Atatürk Orman Çiftliği’nde sahne alarak Başkent’te sahne alacak.
Ankara'da kutlamalar, konserlerden film gösterimlerine, söyleşilerden orkestral performanslara kadar bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapılacak.
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