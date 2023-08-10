Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Elçileri Programı'nın 10'uncusu düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentin; tarihi, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarının korunması konusunda duyarlılığı artırmak ve tanıtmak için düzenlediği Ankara Miras Kültür Elçileri Programı’nın onuncusunu gerçekleştirdi. Eğitim programı sonunda çocuklara “Kültür Elçisi” sertifikaları verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentin tarihi, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarının korunmasını sağlamak ve tanıtmak amacıyla eğitim ile gezi programları düzenlemeye devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Altındağ Çocuk Kulübü öğrencilerinin katılımıyla Ankara Miras Kültür Elçileri Eğitim Programı’nın onuncusunu gerçekleştirdi.

KÜLTÜR ELÇİLERİ GEZİ PROGRAMININ ONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi mekânlarda yürütülen çalışmaları Ankara Miras Şantiye Gezileri ile tanıtırken çocuklar içinde Ankara Miras Kültür Elçileri Eğitim Programı’nı düzenliyor.

Altındağ Çocuk Kulübü öğrencilerinin katılımıyla onuncusu gerçekleştirilen Ankara Miras Kültür Elçileri Eğitim Programı’nda çocuklar Ankara Kalesi, Arslanhane Cami, Julien Sütunu ve Cumhuriyet Dönemi yapılarını yakından görme imkânı bulurken tarihi ile mimarisi hakkında da rehberler tarafından bilgilendirildi.

Program sonunda çocuklara kültür elçisi sertifikaları verilirken Ankara Miras Kültür Elçileri Eğitim Programı’ndan bu zamana kadar toplam 236 çocuk yararlandı.