Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Elçileri Programının 9'uncusu düzenlendi

Başkentte tarihi değerleri korumaya ve onları gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Tohumluk Vakfı iş birliğiyle Ankara Miras Kültür Elçileri Programı’nın dokuzuncusu düzenlendi. Çocuklara “kültür elçisi” sertifikası verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e Başkentliye Ankara’nın tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak için eğitim ve gezi programları düzenlemeye devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları ile Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Tohumluk Vakfı’nın da iş birliğiyle Ankara Miras Kültür Elçileri Programı’nın dokuzuncusu gerçekleştirildi.

KÜLTÜR ELÇİLERİ GEZİSİNİN DOKUZUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ankara’nın tarihi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için dokuzuncusu düzenlenen geziye Aktepe Çocuk Kulübü öğrencileri katıldı.

Program kapsamında öğrenciler Mimar Faruk Soydemir rehberliğinde Ankara Kalesi, Arslanhane Camisi gibi Başkentin tarihi alanlarını gezerken arkeolojik, mimari ve coğrafi konular hakkında da bilgilendirildi.

Mimar Faruk Soydemir, “Çocuklarımıza Ankara’nın kültürel miraslarını anlatıyoruz. Geziye Ankara Kalesi’nin önünden başlıyoruz sırasıyla Arslanhane Cami ve Augustus Tapınağı’na, Jülyen Anıtı’na, Cumhuriyet Dönemi yapılarından İş Bankası Eski Genel Müdürlük Binası ve Sümerbank Binasından sonra 1. ve 2. Meclis’e gittikten sonra Ankara Palas’ta gezimizi tamamlıyoruz. Gezimize katılan çocuklarımıza Ankara Çocuk Meclisi’nde kültür elçisi sertifikası veriyoruz’’ diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN GEZİYE TAM NOT

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği geziyle tarihi ve kültürel yerleri görme imkânın bulan öğrenciler geziye tam not verirken düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Eren Gürel: “Gezdiğimiz yerler çok güzeldi. Camileri gezme fırsatı bulduk çok eğlendik.”

-Zeynep Gökten: “Gezi çok güzel geçti, faydalı bilgiler edindim. Ankara Kalesi’ndeki yerler olsun, hanlar olsun, Şimdi Agustus Tapınağı’na geldik burası da çok güzeldi. Yani keyifli bir gezi oldu. Mimar Bey’e de çok teşekkür ederim.”

-Emir Berat Kurt : “Gezi çok güzeldi tarihi eserleri gördük.’’

-Neriman Evra Demir: “9 yaşındayım gezide çok eğlendim bugün Ankara Kalesi’ni ve civarındaki evleri gezdik.”

-Zeynep Ece Ayben: “Gezide Ankara Kalesi’nin ve yakınındaki evleri, tarihi eserleri, hanları gezdik. Gezide güzel ve eğlenceli geçti.”

-Zeynep Öz: “Necip Fazıl İlkokuluna gidiyorum gezi benim için çok eğlenceli geçti birçok şey öğrendim.”