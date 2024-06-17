Ankara Büyükşehir Belediyesi kurban bağışlarını almaya devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da hayırsever ve ihtiyaç sahibi Başkentliler arasında köprü oldu. Başkentin 5 ilçesinde kurulan kurban kesim alanlarında bekleyen soğuk zincir araçlarıyla ve PORTAŞ Soğuk Hava Deposu’na vatandaşların kendileri getirdikleri kurban eti bağışları toplandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla Başkentteki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Tüm Türkiye’ye örnek olan sosyal yardım kampanyalarına imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı sebebiyle hayırsever ve ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirerek köprü görevi gördü.

KAMPANYA BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ DE DEVAM EDECEK

“Paylaştığın senindir, hemşehrini sevindir” sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında; Keçiören Ovacık, Yenimahalle Yakacık, Çankaya Mühye, Mamak Ortaköy ile Gölbaşı Oğulbey olmak üzere toplam 5 ilçede kurulan kurban kesim alanlarında bekleyen soğuk zincir araçları, vatandaşların kestirdiği kurbanlıkların etlerini bağış olarak kabul ediyor.

Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar ayrıca, Hipodrom Caddesi üzerinde Toptancı Hali’nin yanında yer alan PORTAŞ Soğuk Hava Deposu’na da et getirerek iyilik hareketine katılıyorlar.

PORTAŞ Soğuk Hava Deposu bayramın birinci günü saat 23:59’a kadar, ikinci günü ise saat 13:00’e kadar et bağışlarını sosyal destek alan ailelere dağıtılmak üzere kabul edecek.

ETLER PUANLAMA SİSTEMİNE GÖRE DAĞITILACAK

Etlerin bozulma riskine karşın belirtilen tarih ve saatler dışında bağış kabul edilmediğini belirten Sosyal Hizmetler Dire Başkanı Önder Yanmaz kampanyanın detaylarıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak ‘Paylaştığın senindir, hemşehrini sevindir’ sloganıyla bu Kurban Bayramı’nda da yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı hedefledik. Hayırsever vatandaşlarımız tarafından kurban et paylarının Kurban Bayramı’nın birinci günü 24.00’e kadar, ikinci günü de öğlen 13.00’e kadar kabulünü yapacağız. Ardından ekiplerimiz, sosyal yardım alan aileleri puanlama sistemine göre en yüksek puandan başlamak üzere etleri göndereceğiz. Bize destek sağlayan hayırsever hemşehrilerimize teşekkür ediyor aynı zamanda tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz.”