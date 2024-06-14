Ankara Büyükşehir Belediyesi kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da hayırsever ve ihtiyaç sahibi Başkentliler arasında köprü olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından duyuruda bulunan Mansur Yavaş, bayramın birinci ve ikinci gününde vatandaşların kurban eti bağışlarını toplayarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla Başkentteki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz yıllarda “6 Milyon Tek Yürek” sloganıyla “El Ver”, “Su Ver”, “Et Ver” gibi kampanyalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da hayırsever ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü olacak.

ANKARALILARI HER EVDE BAYRAM YAŞATMAYA DAVET ETTİ

Kampanyayı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kurban bağışlarınızı alıyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tüm hemşehrilerimi Kurban Bayramı'nın bereketini birlikte yaşamaya ve her evde Bayram yaşatmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

SOĞUK ZİNCİR ARAÇLARI HAZIR BEKLEYECEK

“Paylaştığın senindir, hemşehrini sevindir” sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında; bayramın ilk günü 5 ilçede kurulan kurban kesin alanlarında saat 16.00’ya kadar soğuk zincir araçları et getiren vatandaşların bağışlarını kabul edecek.



Ayrıca, Hipodrom Caddesi üzerinde bulunan PORTAŞ Soğuk Hava Deposu’da bayramın ilk günü 23.59’a kadar, ikinci günü ise 13.00’e kadar bağışlar kabul edilmeye devam edilecek.



Etlerin bozulma riskine karşın belirtilen tarih ve saatler dışında ise kesinlikle bağış kabul edilmeyecek.

Soğuk zincir araçlarının bekleyeceği noktalar ise şöyle:

1- Keçiören Ovacık Kurban kesim alanı

2- Yenimahalle Yakacık Kurban Kesim Alanı

3- Çankaya Mühye Kurban Kesim Alanı

4- Mamak Ortaköy Kurban Kesim Alanı

5- Gölbaşı Oğulbey Kurban Kesim Alanı