Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Başkentlilerin sorunsuz bir tatil geçirebilmesi için Başkent 153, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ASKİ 7/24 görev başında olacak. EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları da bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili öncesi tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladı.

Başkentlilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda sorunsuz bir bayram tatili geçirmesi için Başkent 153, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ASKİ 7/24 görev başında olacak.

KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE OTOBÜS, ANKARAY, METRO VE TELEFERİK ÜCRETSİZ

Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilmesi için EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren otobüs, Metro, Ankaray ve teleferik 16 Haziran 2024 Pazar günü sabah saat 06.00’dan bayramın son günü olan 19 Haziran 2024 Çarşamba günü akşam saat 24.00’e kadar ücretsiz olacak.

EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergâhlarına EGO CEP’TE mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinden (www.ego.gov.tr) ulaşılabilecek.

BAŞKENT 153 VE ANKARA ZABITASI 7/24 MESAİ YAPACAK

Başkentlilerle Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim görevi üstlenen Başkent 153, bayramda da vatandaşların taleplerinin en kısa sürede çözüme ulaştırılması için 7/24 çalışacak.

9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili öncesi Başkentlileri olası yangın, göl, gölet ve barajlarda boğulma riskine karşı uyaran Ankara İtfaiyesi de 48 itfaiye istasyonu ve 340 personeli ile bayram boyunca iş başında olacak. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiye ye ihbarda bulunabilecek.

SAĞLIK İŞLERİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN GÖREV BAŞINDA OLACAK

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise sokak hayvanları için görev başında olacak. Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 7/24, bakım evleri ise 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Ücretsiz hasta nakil araçları da bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek.

ANKARA ZABITASI DENETİMLERİNİ ARTIRDI

Zabıta Daire Başkanlığı Kurban Bayramı boyunca görevinin başında olacak. Bayram öncesi kafe, restoran, lokanta, pastane, fırın ve marketlere yönelik denetimlerini sıklaştıran Ankara Zabıtası bayram boyunca da mezarlık, park ve meydanlarda seyyar satıcı, dilenci ve çevreye rahatsızlık verenlere yönelik kontrollerini sürdürecek.

Zabıta ekipleri vatandaşların güvenlik kontrolünün sıkı denetimle sağlandığı Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) önlemlerini artırarak otobüslerin bagajları, yolcu listeleri ve bilet kontrolü ile firmaların çalışma belgelerini kontrol edecek.

MEZARLIKLAR BAYRAM ZİYARETİNE HAZIR

Vatandaşların Ramazan Bayramı boyunca mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için kent merkezindeki Karşıyaka, Cebeci, Gölbaşı, Bağlum, Ortaköy ve Cimşit Mezarlıkları ile 1200 köy mezarlığının kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri kapsamında yürüyüş yollarının bakım ve temizliğinden, kırılan ve deforme olan alanların onarımına kadar birçok çalışma yapılarak mezarlıklar ziyarete hazır hâle getirildi.

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN MEZARLIKLARA RİNG HİZMETİ

EGO Genel Müdürlüğü arife gününden itibaren bayram boyunca, Karşıyaka Mezarlığı’nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı’nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı’nda 1 adet olmak üzere 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında ring hizmeti verecek.

CAMİ VE MESCİTLER TEMİZLENDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli aralıklarla temizlik ve hijyenin sağlandığı cami ve mescitlerde de bayram öncesi kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler kent genelindeki tüm cami ve mescitlerin genel temizliğinin yanında; halılarını süpürüp, kitaplıklarından mihraplarına kadar detaylı bir şekilde temizleyerek bayram namazına hazırladı.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü de 7/24 esasıyla günlük ortalama 310 personel ve 113 araçla, Bakım-Onarım ekipleri ise günlük ortalama 7 araç ve 54 personelle görev başında olacaklar.

AŞTİ’DE 320 GÖREVLİ VARDİYALI ÇALIŞACAK

Ankara’nın ana ulaşım noktalarından olan ve her gün on binlerce vatandaşın kullandığı AŞTİ’de, 250 güvenlik görevlisi, 50 temizlik görevlisi ve 20 otomasyon ekibi olmak üzere 320 BUGSAŞ görevlisi Ramazan Bayramı boyunca 7/24 vardiyalı olarak çalışacak.

ASKİ BAYRAMDA DA GÖREV BAŞINDA OLACAK

Kurban Bayramı’nda da vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek olan ASKİ Genel Müdürlüğü olası olumsuzluklara karşı 7/24 hizmet verecek şekilde 1500 personel 800 araç ile teyakkuz halinde olacak.