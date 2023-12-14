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Ankara Büyükşehir Belediyesi Mazot Desteği başvuru süresini uzattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mazot Desteği başvuru süresini uzattı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, 2024 yılı mazot desteği kapsamında, kendine ait Traktör Ruhsatı ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan üreticilere en az 5 dekar ve en fazla 20 dekar üzerinden olmak üzere destekleme yapacak. Mazot desteği başvuruları ‘baskenttarim.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden yapılmakta olup, başvurular 7 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldı.

    Türkiye’nin en kapsamlı kırsal kalkınma projelerini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli üreticilere yönelik hayata geçirdiği mazot desteğini 2024 yılında da sürdürüyor.

BAŞVURULAR 7 OCAK 2024’E KADAR UZATILDI

     Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2024 yılı mazot desteği kapsamında, kendine ait Traktör Ruhsatı ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan üreticilere en az 5 dekar ve en fazla 20 dekar üzerinden destekleme yapacak. 

  Mazot desteği başvuruları ‘baskenttarim.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden yapılmakta olup, başvurular 07.01.2024 tarihine kadar uzatıldı.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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