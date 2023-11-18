Ankara Büyükşehir Belediyesi Pursaklar 1566. Cadde Özal Bulvarı katlı kavşak inşaatına başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pursaklar Esenboğa Havaalanı Yolu (Özal Bulvarı) 1566. Cadde kesişimi katlı kavşak inşaatı çalışmasına başlıyor. Çalışmalar kapsamında 18 Kasım Cumartesi günü saat 22.00’den itibaren Özal Bulvarı 11. ve 13 kilometreler arası yol trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Emek Caddesi üzerinden sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte yoğun trafiğin yaşandığı yerlerde vatandaşların hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etmelerini sağlamak amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Pursaklar Esenboğa Havaalanı Yolu (Özal Bulvarı) 1566. Cadde kesişimi katlı kavşak inşaat çalışmalarına başlıyor.

BULVAR 18 KASIM 2023 CUMARTESİ GÜNÜ TRAFİĞE KAPATILACAK

Pursaklar trafiğine nefes aldıracak proje kapsamında, 1566. Cadde Özal Bulvarı 11. ve 13. kilometreler arasındaki yol 18 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 22.00’den itibaren trafiğe kapatılacak.

Vatandaşların mağdur olmaması ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sosyal medya hesaplarından da duyuru yapan ABB trafik akışının Emek Caddesi üzerinden sağlanacağını bildirdi. Gerekli trafik düzenlemelerin yapıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı Emek Caddesi’nde, Ankara merkez istikametinden gelen ve Çankırı yolundan merkez istikametine doğru gitmek isteyenler belirlenen güzergâhı kullanabilecek.

PROJE 75 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Alternatif ve ilçeye yeni bir giriş-çıkış imkânı sağlayacak proje, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şerit ve yaklaşık 700 metre uzunluğunda olacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, çalışmaları 75 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyor.