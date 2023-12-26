Ankara Büyükşehir Belediyesi şehitler için Kuran-ı Kerim okutup lokma dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kahraman şehitlerimiz için 29 Aralık Cuma günü saat 13.30’da Hacı Bayram Veli Camisi’nde Kuran-ı Kerim okutarak lokma dağıtımı gerçekleştirecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Harekâtı Operasyon Bölgesi’nin yanı sıra vatan topraklarını korumak için görevlerini yaparken şehit olan tüm kahraman askerleri Başkentte anacak.
KURAN-I KERİM TİLAVETİ VE LOKMA İKRAMI YAPILACAK
Vatani görevlerini yaparken tüm Türkiye’yi yasa boğan kahraman şehitler için 29 Aralık Cuma günü saat 13.30’da Hacı Bayram Veli Camisi’nde Kuran-ı Kerim tilaveti okutulacak. Mevlit programının ardından vatandaşlara lokma ikramında da bulunulacak.
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