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Ankara Büyükşehir Belediyesi şehitler için Kuran-ı Kerim okutup lokma dağıtacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi şehitler için Kuran-ı Kerim okutup lokma dağıtacak
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kahraman şehitlerimiz için 29 Aralık Cuma günü saat 13.30’da Hacı Bayram Veli Camisi’nde Kuran-ı Kerim okutarak lokma dağıtımı gerçekleştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Harekâtı Operasyon Bölgesi’nin yanı sıra vatan topraklarını korumak için görevlerini yaparken şehit olan tüm kahraman askerleri Başkentte anacak.

 KURAN-I KERİM TİLAVETİ VE LOKMA İKRAMI YAPILACAK

Vatani görevlerini yaparken tüm Türkiye’yi yasa boğan kahraman şehitler için 29 Aralık Cuma günü saat 13.30’da Hacı Bayram Veli Camisi’nde Kuran-ı Kerim tilaveti okutulacak. Mevlit programının ardından vatandaşlara lokma ikramında da bulunulacak.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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