  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'nde bahar şenliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'nde bahar şenliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'nde bahar şenliği
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi’nde eğitim alan çocuklar Bahar Şenliği’nde bir araya geldi. Uzman eğitmenlerden halk oyunu, dans ve tiyatro eğitimi alan 170 çocuk, şenlikte hünerlerini sergiledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukları birçok etkinlikle buluşturmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde özellikle dezavantajlı ailelerin çocuklarına hizmet veren Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi’nde Bahar Şenliği düzenlendi. 1 yıl boyunca çeşitli branşlarda eğitimler alan çocuklar şenlikte; yöresel halk oyunlarından modern danslara, şiir okumadan tiyatroya kadar tüm hünerlerini sergiledi.

 BAŞKENTLİ ÇOCUKLAR BAHAR ŞENLİĞİNDE BULUŞTU

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 847 üyenin eğitim aldığı merkezde düzenlenen şenlikte renkli ve eğlenceleri anlar yaşanırken, 170 çocuk hazırladıkları şarkı, dans ve tiyatro gösterileri için sahneye çıktı. Sıhhiye’de bulunan merkezde düzenlenen etkinlikte birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile ANFA Güvenlik Sistemleri Genel Müdürü Bektaş Aslan çocukları ve ailelerini yalnız bırakmadı.

Ukrayna’dan gelerek Başkentte misafir olan çocuklar da, kendi ülkelerine ait dans gösterileriyle büyük beğeni topladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, “2022-2023 yılı toplam üye sayımız 847... Bugün 2022-2023 yılında eğitim alan öğrencilerimizle Bahar Şenliği programı hazırladık.  170 çocuğumuz Zeybek, Kafkas, Adıyaman, İstiklal Marşı ve bayrak gösterileriyle programa renk kattı” diye konuştu.

Çocuklara program sonunda pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında da bulunuldu.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Serenay Sarıkaya'dan tatile devam pozları; Instagram alev aldı
Ekranların çocuk yıldızı Beren Gökyıldız'ın kıyafeti olay oldu
Benzine, motorine ve LPG'ye bir dev zam daha
Biri Apple'ı durdursun! Üç haftada üçüncü zam
Kısmetse Olur Cansel'den çıplak görüntüleri için olay sözler
Kahramanmaraş’ta büyük deprem
Zehra Güneş'in tatil pozlarına beğeni yağdı, Ebrar Karakurt ''OMG''yi yapıştırdı!
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın ''Mehmet Şimşek'' paylaşımına tepki yağdı!
İstanbul'da Libyalı 3 kişiye kurşun yağmuru
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ''Biraz sabır'' paylaşımı