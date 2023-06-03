Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu

Kadınlar Futbol Süper Ligi play-off finalinde normal süresi 1-1 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Fenerbahçe’yi 4-2 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Spor Kulübü, ligde ilk şampiyonluğuna ulaştı.

İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan karşılaşmanın dokuzuncu dakikasında Danielle Julia Marcano’nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarının son bölümünde VAR’dan gelen uyarı üzerine hakem Cansu Tiryaki’nin izlediği pozisyon sonrasında penaltı kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 90+8’inci dakikada Daria Apanashchenko’nun golüyle müsabakada eşitliği sağladı ve şansını uzatma bölümüne taşıdı.

Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada birinci uzatma devresinde Fenerbahçe, Ecem Cumert’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Armisa Kuç’un hat-trick yaptığı uzatma bölümünde Zenatha Coleman’ın golüne rağmen müsabakadan 4-2 galip ayrılarak sezonu şampiyon tamamladı.

Sahada oluşturulan platformda yapılan törende maçın hakemlerine plaket, finalist Fenerbahçe’ye şilt, futbolcularına ve teknik heyetine madalya verildi.

Fenerbahçeli oyuncuların ve taraftarların alkışlarıyla platforma çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi futbolcuları, ilk önce madalyalarını aldı.

Kupa törene kedisiyle çıkan Selda Akgöz ve Daria Apanashchenko’ya verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi futbolcuları daha sonra kupayı kaldırdı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da şampiyonluğu Twitter’dan kutladı: “Kupa Ankara’ya geldi. Büyükşehirimizin gururu olduğunuz gibi Şampiyonlar Ligi’nde de ülkemizi layıkıyla temsil edecek, göğsümüzü kabartacaksınız.”