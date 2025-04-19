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Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporun ve sporcuların gelişimine yönelik desteklerini sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporun ve sporcuların gelişimine yönelik desteklerini sürdürüyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Demetevler Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen “2.-3. Kademe Temel Antrenör Yetiştirme Kursu Uygulama Eğitimi”ne ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Demetevler Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen “2.-3. Kademe Temel Antrenör Yetiştirme Kursu Uygulama Eğitimi”ne ev sahipliği yapıyor.

Kurs kapsamında bisiklet sporuna ilgi duyan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen 25 katılımcı, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem teorik hem de pratik eğitimler alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sporun ve sporcuların gelişimine yönelik desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen “2.-3. Kademe Temel Antrenör Yetiştirme Kursu Uygulama Eğitimi” için Demetevler Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi tahsis edildi. 

“KURS VERECEĞİMİZ ZAMAN EVİMİZ, ADRESİMİZ BURASI OLUYOR”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurul Başkanı Mustafa Kocaman; kursun gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “1. Kademe Antrenörlük Kursu’muzu da geçen dönem burada yaptık. Bizi çok mutlu eden bir yer burası. Ankara’da antrenörlük veya gelişim kursu vereceğimiz zaman evimiz, adresimiz burası oluyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim. Gözümüz arkada kalmadan ‘evet orada kurs gerçekleştirebiliriz’ diyerek hemen konuşlanabiliyoruz. Kursumuzdan geçen arkadaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde, belediyelerde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında ya da sivil toplum kuruluşlarında antrenör olarak görev yapabiliyorlar” dedi.

GELECEĞİN ANTRENÖRLERİ YETİŞİYOR

Demetevler Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi’nde 23 Nisan’a kadar sürecek kursta bisiklet sporuna ilgi duyan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen geleceğin antrenörleri eğitim görüyor. Kurs kapsamında, bisiklet branşında antrenörlük yapmak isteyen 25 katılımcı alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem teorik hem de pratik eğitimler alıyor.

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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