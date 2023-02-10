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Ankara Büyükşehir Belediyesi su sayaç okuma işlemlerini durdurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi su sayaç okuma işlemlerini durdurdu
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ASKİ sayaç okuma personelimiz gönüllü olarak insani yardım amacıyla deprem bölgesinde görevlendirilmiştir. Bu nedenle sayaç okuma işlemi zorunlu olarak durdurulmuştur.

Şubat ayı su faturaları Ocak ayı tüketimlerine göre alınacaktır. Sürecin normale dönmesi ile birlikte ilk okuma döneminde eksik alınan ücretler talep edilecek, fazla alınan ücretler ise faturadan düşülecektir.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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