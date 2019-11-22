Ankara Büyükşehir Belediyesi ''Tarım Akademisi'' kuruyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın park ve bahçelere ithal bitki ve ağaç dikilmemesi yönünde verdiği talimatın ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, ilk yerli süs bitki üretimi için düğmeye bastı.

Başkent iklimine en uygun bitkilerin başında gelen Lavanta üretimine Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde başlandı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ilk kez Başkent’te “Tarım Akademisi” projesini de hayata geçirecek. Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’ndeki arazide 2020 yılı içerisinde ‘Tarım Akademisi’ açılacak.

ANKARA’DA TARIM AKADEMİSİ

Başkent genelinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan arazilerin envanterini çıkardıklarını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, bu arazilere iklim şartlarına en uygun ürünlerin ekileceğini söyledi.

Tarım Akademisi’nde Çiftçi Eğitim Merkezi kurulacağını da belirten Özden, Trabzon hurmasından nara kadar birçok meyvenin de kurulacak seralarda yetiştirileceğini belirtti.



LAVANTA BAHÇELERİ KURULACAK

Başkent’in birçok noktasında Lavanta Bahçeleri kuracak olan Büyükşehir Belediyesi ilk olarak Gölbaşı Karaoğlan Mahallesinde 2 bin 700 dekarlık alanın 45 dekarlık bölümüne lavanta ekimi yaptı.

Alanın temizlenmesinin ardından lavanta ekimi gerçekleştirilirken, geri kalan kısmında ise Başkent Ankara Kalkınma Projesi kapsamında meyve, sebze ve hububat ekimi ile çocuklar için özel tarım alanları yapılacak.

‘SÜS BİTKİLERİNE BÜYÜK PARALAR HARCANMAYACAK’

Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde gerçekleştirilen lavanta dikimine, Çevre Koruma Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş ve ANFA Genel Müdürü Semih Narlıoğlu’nun da katıldı.

Lavanta bahçelerinin Ankara’nın her ilçesinde kurulacağını belirten ve kırsal kalkınmayı öncelediklerini vurgulayan Güldaş, şunları kaydetti:

“Kırsal kalkınmanın sağlanması adına bir takım yeni bitkiler Başkentimize girecek. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de lavanta. Bunu hem yağlık olarak kırsal kesime ekonomik katkı anlamında hem de süs ve görsellik anlamında bulvarlarda, parklarımızda ve refüjlerimizde kullanacağız. Peyzaj anlamında lavanta, çok az su tüketiyor, işçiliği çok az, bölge koşullarımıza dayanıklı, hastalıklara dayanıklı. Bu durumdan da ciddi bir ekonomik katkı sağlayacağız. Bir de uzun yıllar yaşayan bir bitki. Her sene değiştirilip, büyük paralar harcamak yerine uyguladığımız tasarruf tedbirleri çerçevesinde Sayın Başkanımızın da talimatı doğrultusunda lavanta öncelik verdiğimiz bitkilerimizden bir tanesi.”