Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle Kurban Bayramı'na hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi 4 gün sürecek Kurban Bayramı tatili öncesi tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Başkentlilerin sorunsuz bir bayram tatili geçirmesi için Başkent 153, Ankara İtfaiyesi, Sağlık İşleri Dairesi, Ankaray ve Metro, Mezarlıklar Dairesi, AŞTİ, Ankara Zabıtası ve ASKİ ekipleri görevleri başında olacak. EGO Genel Müdürlüğü’ne ait toplu taşıma araçları da bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.

Başkentlilerle Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim görevi üstlenen Başkent 153, bayramda da vatandaşların taleplerinin en kısa sürede çözüme ulaştırılması için 7/24 mesaide olacak.

ANKARA İTFAİYESİ 340 PERSONELİ İLE TEYAKKUZDA

Kurban Bayramı tatili öncesi Başkentlileri olası yangın ve göl, gölet ile barajlarda boğulma riskine karşı uyaran Ankara İtfaiyesi de 48 itfaiye istasyonu, 289 araç ve günlük 340 personeli ile toplam 1130 personel bayram boyunca iş başında olacak. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden İtfaiye’ye ihbarda bulunabilecek.

BÜYÜKŞEHİR SOKAK HAYVANLARINI BAYRAMDA DA YALNIZ BIRAKMAYACAK

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri sokak hayvanlarının herhangi bir olumsuzluk nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için görev başında olacak. Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 7/24, Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 09.00-21.00, Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi ve Çankaya Oran Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi (KISAMER) 08.00-16.00saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Ücretsiz hasta nakil araçları da bayram boyunca aralıksız hizmet verecek.

ANKARA ZABITASI DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI

Kurban Bayramı öncesi halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sıklaştıran Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun olarak ihtiyaçlarını karşıladığı market, kasap, manav, tatlıcı, kuruyemişçi ve AVM’lerde, Ulus Hal ve Toptancı Hal’inde gıda ve hijyen kontrollerini sürdürecek. Eğlence ve dinlenme yerlerinde halkın huzur ve sükununu bozabilecek, sağlık ve güvenliği tehdit eden merdiven altı üretim yapan gıdaların imhası konularında da denetimlerini artıracak. Ekipler ayrıca; dolmuş, taksi, halk otobüsleri ve otoparklarda denetimlerini sürdürürken ayrıca cadde ve bulvarlarda işgaliye yapan esnaf ile seyyar satıcı ve dilencilere yönelik çalışmalarına devam edecek. Vatandaşların huzurlu bir yolculuk yapması için AŞTİ’de kontrollerine hız verecek olan ekipler aynı zamanda mezarlıklar ve rekreasyon alanlarında da mesai yapacak. Arife gününden itibaren bayram süresince özellikle kurban kesim alanları dâhil olmak üzere 175 ekip ile 600 personel dönüşümlü olarak sahada denetimlerine devam edecek. Ayrıca bayram süresince gelecek başvurulara anında cevap verebilmek üzere 9 zabıta ekibi de hazır bekletilecek.

KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE OTOBÜS, ANKARAY VE METRO ÜCRETSİZ

Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımlarını kolaylıkla sağlayabilmesi için EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren otobüs, Metro ve ANKARAY6 Haziran 2025 Cuma günü sabah saat 06.00’dan bayramın son günü olan 9 Haziran Pazartesi günü akşam saat 24.00’e kadar ücretsiz olacak.EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergâhlarına EGO CEP’te mobil uygulamasından ve internet sitesinden (www.ego.gov.tr) ulaşılabilecek.

MEZARLIKLAR BAYRAM ZİYARETİ İÇİN HAZIR

Vatandaşların bayram boyunca mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için kent merkezindeki Karşıyaka, Cebeci, Gölbaşı, Bağlum, Ortaköy ve Cimşit Mezarlıkları ile 1200 köy mezarlığının kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Ayrıca, mezarlık ziyaretlerinin vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için bayram süresi boyunca iş makineleri, ekip ve ekipmanlarla personeller sahada hazır halde çalışmalarını sürdürecek.

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri kapsamında yürüyüş yollarının bakım ve temizliğinden, kırılan ve deforme olan alanların onarımına kadar birçok çalışma yapılarak mezarlıklar ziyarete hazır hâle getirildi. Ayrıca EGO Genel Müdürlüğü arife gününden itibaren bayram boyunca Karşıyaka Mezarlığı’nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında ring hizmeti vermeye devam edecek.

CAMİ VE MESCİTLER TEMİZLENDİ

ABB Yaşlılara Hizmet Merkezi tarafından düzenli olarak yapılan yaşlı ev temizliği hizmetinin yanı sıra bayram öncesi cami ve ibadethaneler de temizlendi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından il genelindeki cami ve ibadethaneler bayram öncesi özenle temizlenerek vatandaşların bayram sabahı kullanımına hazır hale getirildi. Taleplerini merkeze bildiren cami ve ibadethanelerin halıları süpürülüp kitaplıktan ayakkabılıklarına kadar tozları alınarak genel temizliği gerçekleştirildi. Son bir ay içerisinde ekipler günde yaklaşık 7 ibadethane olmak üzere toplam 206; 1 Ocak 2025’ten itibaren ise toplam 1094 ibadethane temizliği gerçekleştirildi.

TEMİZLİK BAKIM-ONARIM EKİPLERİ DE İŞ BAŞINDA

Kent Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri; bayram süresi boyunca kent genelinde ihtiyaç duyulacak acil temizlik, bakım-onarım hizmetleri için 7/24 esasıyla günlük ortalama 245 personel ve 70 araçla, kent bakım-onarım ekipleri ise günlük ortalama 13 araç ve 54 personelle görev başında olacak.

AŞTİ’DE 320 GÖREVLİ VARDİYALI ÇALIŞACAK

Ankara’nın ana ulaşım noktalarından olan ve her gün on binlerce vatandaşın kullandığı AŞTİ’de, 250 güvenlik görevlisi, 50 temizlik görevlisi ve 20 otomasyon ekibi olmak üzere 320 BUGSAŞ görevlisi Kurban Bayramı boyunca 7/24 esasıyla hizmet verecek.

ASKİ BAYRAMDA DA TEYAKKUZDA

Kurban Bayramı’nda da vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek olan ASKİ Genel Müdürlüğü olası olumsuzluklara karşı 7/24 hizmet verecek şekilde 1500 personel ve 800 araç ile teyakkuz halinde olacak.

KURBAN SATIŞ ALANLARINDA İLAÇLAMA SEFERBERLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas A.Ş., Kurban Bayramı’nın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle karasinek, sivrisinek ve haşerelerde meydana gelebilecek artışların önüne geçebilmek için kurban satış alanlarında yoğun bir ilaçlama mesaisi gerçekleştiriyor.

Kurban atıklarının bölgeden temizlenmesi ve halk sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek hâle gelinceye kadar ilaçlama seferberliğini sürdürecek olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri; bu mücadeleyle bakteri oluşumunu engelleyerek bazı hastalıkların da önüne geçmeyi amaçlıyor. Başkent’in tüm ilçelerinde önceden belirlenen kurban kesim alanlarında sağlıklı ortam oluşturmak amacıyla bayramdan önce başlatılan dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları bayram sonrasında da devam edecek.