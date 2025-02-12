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Ankara Büyükşehir Belediyesi tümülüsleri görünür hale getirmek için harekete geçirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tümülüsleri görünür hale getirmek için harekete geçirdi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, köklü bir geçmişe sahip olan Başkentte arkeolojik, tarihi ve kültürel mekânları gün yüzüne çıkarmak ve yeniden canlandırmak için önemli projelere imza atmayı sürdürüyor. Ankara’nın bir ''Tümülüs'' kenti olduğunu belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, ''Ankara'daki Tümülüsleri de görünür hale getirmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin tarihi ve kültürel mirasını kente kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ulus Tarihi Kent Merkezi başta olmak üzere köklü bir geçmişe sahip olan Başkentin dört bir yanında arkeolojik, tarihi ve kültürel mekânları gün yüzüne çıkarmak için önemli projelere imza atmaya devam eden Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, şimdi de Tümülüsleri görünür kılmak için harekete geçti.

ÖDEMİŞ: “ANKARA BİR TÜMÜLÜS KENTİ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, “Ankara önemli bir Tümülüs kentidir. Ankara’da mücavir alan sınırları içerisinde yüzlerce tümülüsümüz var. Bunların 132 adedi Polatlı ilçemizde Gordion Antik Kenti’nde, 20’ye yakını da Ankara kent merkezinde bulunuyor. Ayrıca, hepsi tescillenmiştir” dedi.

AŞTİ’nin yanında bulunan Beştepe Tümülüsü’nde Ankara Üniversitesi tarafından yeni bir jeoradar çalışması gerçekleştirileceğini kaydeden Bekir Ödemiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ankara’daki tümülüsleri görünür hâle getirmek için Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm imkânlarını seferber ettiklerini ifade eden Ödemiş, şunları söyledi:

“Bakanlıkla bu konudaki iş birliğimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Beştepe Tümülüsü’nde, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Yusuf Kadıoğlu başkanlığındaki bir ekip jeoradar çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek verdik. O çalışma neticesinde buranın höyük veya tümülüs olduğuna ilişkin kesin bir kanaate varılamadı. Şimdi yeni bir jeoradar çalışması yapılacak. Eğer tümülüs olduğu ortaya çıkarsa müzeyle yapacağımız protokol ile Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'da diğer yedi kazıya, arkeolojik kazıya verdiğimiz desteği buraya da vereceğiz.”

“AMACIMIZ BAŞKENTE DEĞER KATAN BU YAPILARI ORTAYA ÇIKARMAK”

Amaçlarının Başkente değer katan bu yapıları ortaya çıkarmak olduğunu dile getiren Ödemiş, şöyle devam etti:

“Amacımız; Başkent oluşumuzun ikinci yüzyılında kentimize değer katan yapıları ortaya çıkarmak. Bir arkeolojik kazı ve hemen ardından yapacağımız düzenlemeyle; kent içerisinde görünmeyen bir alanı, kentin bir arkeolojik gezi, açık hava sergi alanı ve insanlarımızın rahatlıkla gezip yürüyüş yapabilecekleri bir arkeolojik bölgeye dönüştürmek temel hedefimiz.”

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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