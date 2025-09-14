Ankara Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerini AŞTİ'de karşılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Başkent Gençlik Meclisi iş birliğiyle AŞTİ’de kurduğu ''Dayanışma Standı''nda, Ankara’ya üniversite eğitimleri için gelen gençleri karşılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Üniversite Ankara’da Okunur” sloganıyla bu yıl da üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Başkent Gençlik Meclisi iş birliğiyle Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ), Ankara’ya üniversite eğitimi almak için gelen gençlere, kurulan “Dayanışma Standı”nda kucak açıyor.

ÖĞRENCİLER MANSUR YAVAŞ’IN MESAJIYLA KARŞILANIYOR

Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmelerini amaçlayan proje kapsamında; öğrencilere bilgi vermek için “Dayanışma Standı” kuruldu. Kurulan stantta, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin barınma, ulaşım, ücretsiz çamaşırhane, Genç Akademiler gibi birçok hizmeti hakkında bilgiler veriliyor. Öğrenciler stant alanına adım attıklarında ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Başkent Hepimizin Yuvası, Hoş Geldiniz” mesajıyla selamlanıyor.

STANT 28 EYLÜL PAZAR TARİHİNE KADAR ÖĞRENCLERİ KARŞILAYACAK

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar ve BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün’ün katılımıyla açılışı yapılan stant, 28 Eylül Pazar gününe kadar AŞTİ’de üniversiteli gençleri bekliyor olacak.

Standı ziyaret eden öğrencilere Başkent’e dair bilgiler içeren, “Üniversite Ankara’da Okunur” isimli kitapçık, “A’dan Z’ye Ankara Rehberi”,“ Ankara’da Gençleri Neler Bekliyor” isimli broşürler ve “Üniversite Ankara’da Okunur” yazılı rozetler hediye edildi.

PROJE ÖĞRENCİLERDEN TAM NOT ALDI

Öğrenciler karşılaştıkları sıcak selamlamaya dair memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Bekir Şenol: “Kocaeli’den geldim. Yabancı şehirden gelip bu kadar samimi ve güler yüzlü şekilde karşılanmak, yabancılığımı atmama sebep oldu. Onlar sayesinde, sosyal medyalarını da takip ederek, daha iyi bir bilgilendirme de alabileceğimi öğrendim. Gençlerin sosyal alanları hakkında bilgilendirme yapıldı, barınma sorunlarıyla alakalı, ulaşım sorunlarıyla alakalı ne gibi çözümler üretildiğine dair bilgilendirme yapıldı.”

-Doğa Akdoğan: “Antalya’dan geliyorum, sıcak bir iklimden, soğuk bir iklime geliyorum, çok fazla tedirginliğim vardı, burada beni çok güzel ilgiyle karşıladılar. Nerede, nasıl gezebileceğimi, nerelere gidebileceğimi öğrettiler. Hangi mevsimde nasıl kıyafetler giyebileceğim konusunda, üniversiteye nasıl ulaşım sağlayabileceğim konusunda, sosyal aktiviteler konusunda bir sürü bilgi verdiler. Beni çok sıcakkanlılıkla karşıladılar. Kendimi evimdeymişim gibi hissettim şimdiden.”

-Emirhan Ünsal: “Denizli’den geliyorum. Ankara’da böyle bir karşılama oldu. Gerçekten çok mutlu hissettim ve çok sıcak bir şehir olduğunu düşündüm. Çeşitli yönlendirmeler yaptılar nerelere gidebileceğimize, neler yapabileceğimize dair. Bir Gençlik Meclisi olduğunu öğrendim. Çok mutluyum, çok güzel bir şehir olduğunu düşünüyorum. Gerçekten “Üniversite Ankara’da Okunur”.

-Aziz Ali Artuç: “İstanbul’dan Ankara’ya üniversite okumak için geldim. Başkent Gençlik Meclisi’yle tanıştım. Ankara’da gezilecek çok yer yok deyip dururlar ama Ankara’nın bir sürü gezilecek yerleri var. Kuş Cenneti, Anıtkabir, Ankara’nın tarihi yerleri, Gordion olmak üzere gezilecek çok yerleri olduğu için hem Başkent oluşu hem tarihi bakımından beni çok iyi motive ettiği için Ankara’yı tercih ettim. Hem yaşam ucuz hem Anadolu’nun her yerinden insanlar geldiği için daha bir toplum kültürü ortaya çıkıyor, bunu daha iyi yaşamak için Ankara’dayım.”