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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi iş birliğinde evde sağlık hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi iş birliğinde evde sağlık hizmeti
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile yaptığı iş birliği kapsamında sosyal yardım alan 60 yaş ve üstü vatandaşlara profesyonel evde sağlık ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşlı vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleri için verdiği destekleri çeşitlendirerek sürdürüyor.

ABB’nin Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi iş birliğiyle iki yıldır sürdürülen Evde Sağlık ve Danışmanlık Hizmeti kapsamında; bu yıl 225 son sınıf öğrencisi hocalarının gözetiminde sosyal yardım alan 60 yaş ve üstü vatandaşlara profesyonel hizmet veriyor. Altındağ, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde 572 vatandaşın yararlandığı uygulamada çerçevesinde; 60 yaş ve üstü vatandaşların evlerine gidilerek haftada iki gün birer saat egzersiz hizmeti veriliyor, beslenme programları hazırlanıyor ve şeker ile tansiyon ölçümleri yapılıyor.

İKİ YILDIR DEVAM EDEN PROJE OLUMLU DÖNÜŞLER ALIYOR

Evde Sağlık ve Danışmanlık Hizmeti veren kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Uzmanı Merve Özçam, “Yaşlı vatandaşlarımızın kendi evleri ve sosyal çevrelerinde ihtiyaç duydukları hizmetlere erişimini sağlamak, ayrıca sağlıklı, huzurlu ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleri için çeşitli destekler sunuyoruz. Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile imzaladığımız protokol kapsamında ise sosyal yardım alan 60 yaş ve üstü vatandaşlarımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz. Görevli hemşireler düzenli olarak yaşlılarımızı ziyaret ediyor, sağlık takibi ve koruyucu önleyici hizmetlerle sağlıklı yaşamın sürdürülmesine katkı sağlıyor” dedi.

Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Görevlisi Aysun Erdal ise projenin iki yıldır çok güzel bir şekilde ilerlediğini ve geri dönüşlerin olumlu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Halk Sağlığı Hemşirelik Ana Bilim Dalı olarak son sınıf öğrencilerimiz ile birlikte bölgeler belirledik ve bu bölgelerde öğrencilerimizle beraber uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 3 bölge belirledik. Bunlar Altınpark Emekliler Lokali, Demetevler Emekliler Lokali ve Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi olmak üzere 3 bölgede hizmet sunuyoruz. Rutin sağlık kontrolleri yapıyoruz, sağlık eğitimi ve danışmanlığı sunuyoruz ayrıca çeşitli sağlığı koruma ve gelişmesine yönelik aktiviteler bulunuyoruz. Beraber yürüttüğümüz proje kapsamında sosyal yardım alan ailelere ev ziyaretinde bulunuyoruz. Ev ziyaretinde bulunduğumuz ailelerin sağlık kontrollerini yapıyoruz, rutin verilerini elde ederek onlara sağlık danışmanlığı ve eğitimleri sunuyoruz. Proje 2 yıldır çok güzel ilerliyor, ailelerimizden de çok güzel geri bildirimler alıyoruz, öğrencilerimiz de uygulama kapsamında çok verimli bir şekilde halk sağlığı hemşireliğini uygulamış oluyor.”

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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