Ankara Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadelede Coğrafi Otomasyon Sistemi'ne geçti

Halk ve çevre sağlığı için vektörle mücadelesinden taviz vermeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla Başkent’in dört bir yanındaki yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı BELPLAS AŞ, Coğrafi Otomasyon Sistemi’ni (COS) kullanarak dijital harita üzerinde vektörel artışı takip ve kontrol etmeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla vektörle mücadelede titiz bir çalışma başlattı.

Halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelerle etkin mücadelesine devam eden Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te bulunan tüm yeşil alan ve rekreasyon alanlarında ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı BELPLAS AŞ tarafından etkin şekilde kullanılmaya başlanan ‘Coğrafi Otomasyon Sistemi’ (COS) sayesinde dijital harita üzerinden kent genelinde vektörel artışın takibi ve kontrolü sağlanıyor.

COS İLE VEKTÖRLERE ANINDA MÜDAHALE

Coğrafi Otomasyon Sistemi ile 25 ilçede çalışan BELPLAS ekipleri, karasinek ve sivrisinek oluşabilecek potansiyel yerlerin takibini gerçekleştirebiliyor.

Sivrisinek ve karasinek üreme alanlarını dijital harita üzerinde gösteren COS, vektör artışının kontrol altında tutulmasını ve anında müdahalesini de kolaylaştırıyor. Sahada vektörle mücadelede yoğun mesai harcayan 230 BELPSLAS çalışanı bu sayede sokak sokak larva ve jit alanı takibi de yapabiliyor. Verimli sonuçların alındığı sistem ilaçlamanın nasıl yapıldığı, ekiplerin ne kadar sürede uygulamaya geçtiğini de gösteriyor.

MOGAN GÖLÜ’NDE ETKİN MÜCADELE

Yaz aylarının gelmesiyle haşerelerin yoğun olarak bulunduğu çöp konteynerleri, kanalizasyon, rögar kapakları, dere yatakları ve göletlerde ilaçlama çalışmalarını artıran BELPLAS ekipleri son olarak Mogan Gölü’nde de detaylı ilaçlama gerçekleştirdi.

COS Merkezi’nden sonra Mogan Gölü’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak vektörel mücadeleyi BELPLAS şirketimizle beraber yönetiyoruz. Bugün Ankara’da bulunan 2 bine yakın kalıcı jit alanının ‘Coğrafi Otomasyon Sistemi’ üzerinden takibini gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra yapılacak tüm çalışmalar bu sistem üzerinden devam edecek. Fiziki mücadele, biyolojik mücadele ve kimyasal mücadele şeklinde vektörel mücadeleyi Ankara’da sürdürüyoruz. Rekreasyon alanlarında vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla vakit geçirebilmeleri için kene başta olmak üzere etkin mücadelemiz devam ediyor. Mogan’ın en büyük sorunu kronomid (göl sinekleri), bununla mücadele edebilmek için de yoğun çalışma içerisindeyiz.”